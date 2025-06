NED W vs USA W 4TH T20I 2025 Live Streaming: चौथे टी20 में यूएसए से भिड़ेगी नीदरलैंड्स महिला टीम, यहां जानिए कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

संयुक्त राज्य अमेरिका महिला क्रिकेट टीम

Where To Watch Netherlands Women's National Cricket Team vs United States Women's National Cricket Team Live Telecast: नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अमेरिका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का चौथा मुकाबला 12 जून 2025 को नीदरलैंड्स के यूट्रेक्ट स्थित स्पोर्टपार्क माशाल्करवीर्ड (Sportpark Maarschalkerweerd, Utrecht) में खेला जाएगा. यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, जहां नीदरलैंड महिला टीम इस जीत के साथ सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगी, वहीं अमेरिका महिला टीम वापसी की उम्मीदों के साथ मैदान में उतरेगी. पहले दो टी20 मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं, जिससे अब यह मैच निर्णायक बन गया है. तीसरे टी20I में नीदरलैंड्स ने 128/4 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जिसमें रोबाइन रैके की आक्रामक पारी और बाबेट डि लीडे के संयमित योगदान ने बड़ी भूमिका निभाई. नीदरलैंड्स महिला टीम ने अमेरिका को 53 रनों से हराया, सीरीज़ में 2-0 की बनाई बढ़त, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

जवाब में अमेरिकी टीम 75 रन पर सिमट गई, जहां आयरिस ज़्विलिंग और सिल्वर सिगर्स की गेंदबाज़ी ने कहर बरपाया. अमेरिका की ओर से रितु सिंह ने 3/20 के आंकड़े के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. अब नीदरलैंड्स की टीम हेदर सिगर्स की कप्तानी में सीरीज़ को अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी, जिसमें फ्रेडरिक ओवरडिज्क और कैरोलिन डी लांगे जैसी गेंदबाज़ अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं अमेरिका की टीम जीत की तलाश में गीति‍का कोदाली की गेंदबाज़ी और जेसिका विलाथगामुवा के ऑलराउंड खेल पर भरोसा करेगी.

नीदरलैंड महिला बनाम अमेरिका महिला चौथा टी20I 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अमेरिका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज़ का चौथा मुकाबला 12 जून 2025 को नीदरलैंड के यूट्रेख्ट (Utrecht) स्थित स्पोर्टपार्क मार्शाल्करवीर्ड (Sportpark Maarschalkerweerd) में खेला जाएगा. यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे से शुरू होगा, जबकि भारतीय समयानुसार यह मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे किया जाएगा.

नीदरलैंड बनाम अमेरिका महिला तीसरा टी20I 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में कहां देखें?

भारतीय दर्शकों को यह जानकर निराशा हो सकती है कि नीदरलैंड बनाम अमेरिका महिला तीसरा टी20I मुकाबला किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. यानी इस मैच का सीधा प्रसारण भारतीय टेलीविज़न पर उपलब्ध नहीं होगा.

नीदरलैंड बनाम अमेरिका महिला तीसरा टी20I 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कैसे देखें?

इस सीरीज़ के सभी मुकाबले भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किए जा रहे हैं. दर्शकों को FanCode की सदस्यता लेकर यह मुकाबला मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर देखने को मिलेगा.