Germany Women vs Netherlands Women, 11th Match T20 World Cup Europe Qualifier 2025 Live Streaming In India: जर्मनी महिला बनाम नीदरलैंड महिला के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Netherlands women's national cricket team (Photo Credits: Instagram/ kncbcricket)

Germany Women National Cricket Team vs Netherlands Women National Cricket Team, 11th Match ICC Womens T20 World Cup Europe Qualifier Division 1, 2025 Live Streaming: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 का 11वां मुकाबला जर्मनी महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रॉटरडैम (Rotterdam) के हेज़ेलरवेग (Hazelaarweg) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में जर्मनी महिला की कमान अस्मिता कोहली (Asmita Kohli) के कंधों पर हैं. जबकि, नीदरलैंड महिला की कमान बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले को जीतकर दोनों टीमें दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Suryakumar Yadav T20I Stats Against Pakistan: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, यहां देखें टीम इंडिया के कप्तान का रिपोर्ट कार्ड

इन टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने पांच-पांच मुकाबले खेले हैं. नीदरलैंड महिला की टीम को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, दो मैच में हार का सामना किया हैं. नीदरलैंड महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, जर्मनी महिला की टीम ने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकीं हैं. जर्मनी महिला की टेबल में सबसे नीचे हैं.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 का 11वां मुकाबला जर्मनी महिला बनाम नीदरलैंड महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 का 11वां मुकाबला जर्मनी महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रॉटरडैम के हेज़ेलरवेग में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जा रहा हैं. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 की लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (How To Watch ICC Womens T20 World Cup Europe Qualifier Division 1, 2025 Live Telecast)

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 टूर्नामेंट के मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी चैनल पर नहीं किया जाएगा.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (How To Watch ICC Womens T20 World Cup Europe Qualifier Division 1, 2025 Live Streaming)

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1 के मैच देखना चाहते हैं, तो FanCode ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नीदरलैंड महिला: फेबे मोल्केनबोएर, मेरेल डेकेलिंग, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), रॉबिन रिजके, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, मायरथे वैन डेन राड, आइरिस ज़विलिंग, सान्या खुराना, कैरोलिन डी लैंग, हन्ना लैंडहीर, सिल्वर सीजर्स.

जर्मनी महिला: रमीशा शाहिद, विल्हेल्मिना गार्सिया, श्रव्या कोलचरम, निकोल किंग्सले, अमेय कनुकुंटला, कार्तिका विजयराघवन (विकेटकीपर), वेरेना स्टोल, अस्मिता कोहली (कप्तान), आइरिस एडवर्ड्स, एंटोनिया मेयेनबोर्ग, अश्विनी बालाजी.

नोट: जर्मनी महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.