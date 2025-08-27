Suryakumar Yadav T20I Stats Against Pakistan: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, यहां देखें टीम इंडिया के कप्तान का रिपोर्ट कार्ड

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Players With Most Runs In India vs Pakistan T20Is: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में इन बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, जड़ें हैं सबसे ज्यादा रन, टॉप पर है ये दिग्गज

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है.

इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन हो गया. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम में शुभमन गिल की लगभग 1 साल बाद वापसी हुई है. उन्हें उपकप्तान बनाया गया है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पहली बार किसी मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे. ऐसे में सूर्यकुमार यादव के लिए ये खास मौका होगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अब तक द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारी है.

अब एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया से ऐसे ही खेल की आस है.सूर्यकुमार यादव को मौजूदा समय के बेहतरीन टी20 बल्लेबाजों में गिना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो कामयाब नहीं हो पाए हैं. सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग रिकॉर्ड बेहद साधारण रहा है. सूर्यकुमार का पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर महज 18 रन है. ये रन सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2022 में बनाया था.

सूर्यकुमार यादव ने अब तक पाकिस्तानी टीम के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने 12.80 की औसत से 64 रन बनाए. इनमें दो मुकाबले सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 के एशिया कप में खेले थे. इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ 18 और 13 रन बनाए. बाकी के तीन मुकाबले सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप के अलग-अलग सीजन में खेले.

टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानके खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन (Suryakumar Yadav T20I Stats Against Pakistan):

11 रन- 24 अक्टूबर 2021, दुबई (टी20 वर्ल्ड कप)

18 रन- 28 अगस्त 2022, दुबई (एशिया कप)

13 रन- 4 सितंबर 2022, दुबई (एशिया कप)

15 रन- 23 अक्टूबर 2022, मेलबर्न (टी20 वर्ल्ड कप)

7 रन- 9 जून 2024, न्यूयॉर्क (टी20 वर्ल्ड कप).

बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक एक भी मुकाबले नहीं खेले हैं. सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल में ओवरऑल प्रदर्शन शानदार रहा है. सूर्यकुमार यादव ने अब तक 83 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 38.20 की औसत और 167.07 के स्ट्राइक रेट से 2598 रन बनाए हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से चार शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं.

