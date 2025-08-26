IRE-W vs NED-W 2025 Live Toss & Scorecard: नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, आयरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
Netherlands women's national cricket team (Photo Credits: Instagram/ kncbcricket)

Netherlands Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Match Scorecard: नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर डिवीजन 1 (ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier Division 1) का 10वां रोमांचक मुकाबला रॉटरडैम के हेज़ेलारवेग में खेला जा रहा हैं. जिसमें नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बैबेट डी लीडे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते, आयरलैंड पहले गेंदबाजी करेगी. यह भी पढ़ें: जानिए ICC Women’s T20 WC Europe Qualifier में  कब, कहां और कैसे देखें आयरलैंड महिला बनाम नीदरलैंड महिला मैच का लाइव प्रसारण

नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने जीता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान) (विकेटकीपर), फ्रेडरिक ओवरडिज्क, कैरोलिन डी लैंग, हन्ना लैंडहीर, आइरिस ज्विलिंग, मेरेल डेकेलिंग, मायर्थे वैन डेन राड, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, सिल्वर सीजर्स

आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: गैबी लुईस (कप्तान), एमी हंटर, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लिआ पॉल, लौरा डेलानी, रेबेका स्टोकेल, क्रिस्टीना कूल्टर-रेली (विकेटकीपर), अर्लीन केली, जेन मैगुइरे, लारा मैकब्राइड, कारा मरे

नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में फैंस आयरलैंड महिला बनाम नीदरलैंड महिला मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Fancode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. क्रिकेट प्रेमी अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.