IRE-W vs NED-W 2025 Live Streaming: जानिए ICC Women’s T20 WC Europe Qualifier में  कब, कहां और कैसे देखें आयरलैंड महिला बनाम नीदरलैंड महिला मैच का लाइव प्रसारण

Where To Watch Netherlands Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Live Telecast:
नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर डिवीजन 1 (ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier Division 1) का 10वां रोमांचक मुकाबला रॉटरडैम के
हेज़ेलारवेग में खेला जाएगा. दोनों टीमें इस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं और शीर्ष-2 में जगह बनाने की रेस में शामिल हैं. नीदरलैंड्स महिला टीम ने अब तक टूर्नामेंट में 3 मैच जीते हैं, जबकि आयरलैंड महिला टीम लगातार 5 मुकाबलों में जीत दर्ज कर अपराजेय बनी हुई है. सचिन तेंदुलकर ने खोले बड़े राज! जानिए वर्ल्ड कप फाइनल में MS धोनी को युवराज से पहले भेजने के पीछे क्या थी मास्टर ब्लास्टर की रणनीति?
नीदरलैंड्स महिला टीम ने अपने पिछले मुकाबले में इटली महिला टीम को 7 विकेट से हराया। इटली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 86 रन बनाए. इटली की ओर से एमिलिया बार्ट्रम ने 29 रन बनाए, लेकिन उन्हें किसी साथी बल्लेबाज़ का साथ नहीं मिला. नीदरलैंड्स की ओर से आइरिस ज़्विलिंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट मात्र 14 रन देकर झटके. जवाब में नीदरलैंड्स की हेदर सीगर्स और फेबी मोलकेनबोएर ने टीम को स्थिर शुरुआत दी. इसके बाद रोबिन राइक ने 31 गेंदों पर 35 रन बनाकर टीम को 16वें ओवर में 7 विकेट शेष रहते जीत दिलाई.आयरलैंड महिला टीम का प्रदर्शन अब तक टूर्नामेंट में बेहतरीन रहा है. उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में जर्मनी महिला टीम को 179 रनों से करारी शिकस्त दी. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 223/1 रन बनाए। क्रिस्टीना कौल्टर राइली जल्दी आउट हो गईं, लेकिन एमी हंटर और लिया पॉल ने पारी संभाली. हंटर ने 67 गेंदों पर नाबाद 114 रन बनाए, जबकि पॉल ने 33 गेंदों पर नाबाद 62 रन जड़े थे.
जवाब में जर्मनी टीम 20 ओवर में केवल 44 रन ही बना सकी. आयरलैंड की कप्तान लॉरा डिलनी ने 2 विकेट हासिल किये थे.
आयरलैंड महिला बनाम नीदरलैंड महिला मैच कब और कहां खेला जाएगा?
आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स महिला क्रिकेट टीम आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर डिवीजन 1, 2025 का 10वां मुकाबला 1 सितंबर (मंगलवार) को रॉटरडैम (Rotterdam) के हेज़लारवेग (Hazelaarweg) मैदान में भारतीय समयानुसार शाम 07:15 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 06:45 PM को होगा.
आयरलैंड महिला बनाम नीदरलैंड महिला लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स महिला क्रिकेट टीम टी20 मुकाबले का टीवी पर कोई सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. लाइव स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करे.
आयरलैंड महिला बनाम नीदरलैंड महिला लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?
भारत में फैंस आयरलैंड महिला बनाम नीदरलैंड महिला मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Fancode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. क्रिकेट प्रेमी अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.