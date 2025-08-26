IRE-W vs NED-W 2025 Scorecard: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नीदरलैंड्स 110 पर ढेर, आयरलैंड को मिला आसान लक्ष्य, अर्लीन केली ने खोला पंजा

Netherlands women's national cricket team (Photo Credits: Instagram/ kncbcricket)

Netherlands Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team Match Scorecard: नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर डिवीजन 1 (ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier Division 1) का 10वां रोमांचक मुकाबला रॉटरडैम के हेज़ेलारवेग में खेला जा रहा हैं. जिसमें नीदरलैंड्स महिला टीम महज़ 18.5 ओवर में 110 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उनका यह निर्णय कारगर साबित नहीं हुआ. टीम नियमित अंतराल पर विकेट खोती रही और कोई भी साझेदारी लंबे समय तक टिक नहीं सकी. नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, आयरलैंड पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

नीदरलैंड्स की ओर से कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज बाबेट डे लीडे ने सबसे ज्यादा 23 रन बनाए. उनके अलावा रोबिन राइज्के ने 25 रन की पारी खेली और थोड़ी देर तक पारी संभालने की कोशिश की. हालांकि, अन्य बल्लेबाज आयरलैंड की गेंदबाजी के सामने जूझते नजर आए. टीम के लिए एक्स्ट्रा रन (20) भी अहम साबित हुए, वरना स्कोर और भी कम रह जाता.

आयरलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो आर्लीन केली सबसे घातक साबित हुईं. उन्होंने महज़ 3.5 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेट झटके और नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उनके अलावा लिया पॉल ने 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि ऑर्ला प्रेंडरगास्ट और जेन मैग्वायर ने 1-1 सफलता हासिल की.

नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

मैच की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी. पहले ही 11 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा और उसके बाद लगातार अंतराल पर झटके मिलते रहे. टीम 97 रन तक 8 विकेट खो चुकी थी और आखिरी के बल्लेबाज भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए. अंततः 18.5 ओवर में पूरी टीम 110 रन पर ढेर हो गई. अब आयरलैंड महिला टीम के सामने 111 रनों का लक्ष्य है, जो इस पिच पर और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए काफी आसान माना जा रहा है.