Nepal vs United States of America, 89th Match Live Toss And Scorecard: दुबई में संयुक्त राज्य अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 89th Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 89वां मुकाबला आज यानी 1 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जा रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 22 मैच खेले हैं. जिसमें 16 मैच में जीत दर्ज की है और 6 में हार का सामना पड़ा है और टीम पहले स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 18 मैच खेले हैं. जिसमें पांच जीत और 11 हार और दो मैच बेनतीजा रहा है और 12 अंक के साथ टीम सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुआई मोनांक पटेल (Monank Patel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर नेपाल की कप्तानी रोहित पौडेल (Rohit Paudel) के हाथों में होगी. इस रोमांचक मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: New Zealand vs England, 3rd ODI Match Scorecard: वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को महज 222 रनों पर समेटा, ब्लेयर टिकनर ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

नेपाल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NEP vs USA 89th ODI Match Playing XI)

नेपाल (NEP Playing XI): कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), भीम शर्की, रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA Playing XI): स्मित पटेल (विकेटकीपर), मोनांक पटेल (कप्तान), सैतेजा मुक्कमल्ला, शयान जहांगीर, संजय कृष्णमूर्ति, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, नोस्थुश केनजिगे.

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team Match Scorecard)

फिलहाल नेपाल की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में पांच जीत और 11 हार के साथ सातवें स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए टॉप रन स्कोरर आरिफ़ शेख हैं जिनके नाम 384 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज सोमपाल कामी हैं, जिन्होंने 17 विकेट लिए हैं. नेपाल वर्तमान में 33 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 17वें स्थान पर है. जब वनडे की बात आती है, तो नेपाल शानदार फॉर्म में है. नेपाल की टीम ने अपने पिछले चार वनडे मैचों में से तीन जीते हैं. नेपाल से आगामी आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में 16 जीत और छह हार के साथ पहले स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में 41 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 14वें स्थान पर है. संयुक्त राज्य अमेरिका बेहतरीन फॉर्म में है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पिछले पांच वनडे मुकाबलों में से चार जीते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम जिस फॉर्म में हैं, उससे आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में यूएसए अन्य टीमों पर हावी रहेगा.

