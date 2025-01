IND vs SCO ICC U19 Womens T20 WC 2025 Live Streaming: आज टीम इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Team India Womes U19 (Photo: @BCCIWomen)

Indian Womens Under 19 National Cricket Team vs Scotland Womens Under 19 National Cricket Team: आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का सुपर सिक्स 10वां मैच आज यानी 28 जनवरी को भारतीय महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और स्कॉटलैंड महिला अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यब मुकाबला कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में खेला जाएगा. भारतीय टीम का टी20 विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीत और अंक तालिका में शीर्ष पर रही. इसके अलावा सुपर सिक्स में रविवार को बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की.

यह भी पढें: Sri Lanka vs Australia 1st Test 2025 Live Streaming: पहले टेस्ट में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कड़ी टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

निकी प्रसाद की अगुआई वाली टीम मंगलवार को भी टूर्नामेंट में अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी और लगातार पांचवीं जीत दर्ज करना चाहेगी. भारत के लिए गोंगडी त्रिशा और वैष्णवी शर्मा ने अब तक बल्ले और गेंद से अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है और मंगलवार को एक बार फिर उनसे काफी उम्मीदें हैं. उनके अलावा जी कमलिनी, सानिका चालके, आयुषी शुक्ला, शबनम एमडी और जोशीता वीजे भी शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगी. दूसरी ओर, स्कॉटलैंड की टीम भी अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट में केवल एक मैच में जीत दर्ज की है और सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो चुकी है.

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का सुपर सिक्स का 10वां मैच भारतीय महिला और स्कॉटलैंड महिला के बीच कब खेला जाएगा?

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का 10वां भारतीय महिला और स्कॉटलैंड महिला के बीच 28 जनवरी मंगलवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में खेला जाएगा.

आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का सुपर सिक्स का 10वां मैच भारतीय महिला और स्कॉटलैंड महिला के बीच मुकाबला कहां देखें?

भारत में टीवी पर आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 में सुपर सिक्स का भारतीय महिला और स्कॉटलैंड महिला के बीच 10वें मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर किया जाएगा. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग डिज़्नी+हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट उपलब्ध होगी. ऐसे में फैंस यहां से मुकाबला का लुफ्त उठा सकतें हैं.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत महिला U19 टीम: जी कमलिनी (विकेटकीपर), निकी प्रसाद (कप्तान), गोंगाडी त्रिशा, सानिका चालके, ईश्वरी अवसारे, मिथिला विनोद, आयुषी शुक्ला, जोशीता वीजे, शबनम एमडी शकील, परुनिका सिसौदिया, वैष्णवी शर्मा, भाविका अहिरे, द्रिथि केसरी , आनंदिता किशोर, सोनम यादव

स्कॉटलैंड महिला U19 टीम: पिप्पा स्प्राउल (विकेटकीपर), नियाम मुइर (कप्तान), पिप्पा केली, एम्मा वालसिंघम, नायमा शेख, एमिली बाल्डी, गैब्रिएला फॉन्टेनला, रोजी स्पीडी, मैसी मैसीरा, किर्स्टी मैककॉल, मौली बारबोर स्मिथ, लुसी फॉरेस्टर स्मिथ, चार्लोट नेवार्ड, मोली पार्कर, जेना स्टैंटन