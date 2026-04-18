NAM vs SCO, 3rd T20I Match Pitch Report And Weather Update: नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड मुकाबले में गेंदबाज दिखाएंगे दम या बल्लेबाज करेंगे रन की बारिश? यहां जानें पिच और मौसम का हाल

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Namibia National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, 3rd T20I Match Pitch Report And Weather Update: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक (Windhoek) के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. स्कॉटलैंड की टीम पहले ही इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, नामीबिया की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाना चाहेगी. इस सीरीज में नामीबिया की अगुवाई गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) के कंधों पर हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Preview: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

हालिया मुकाबले में स्कॉटलैंड ने 157/8 का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें ब्रैंडन मैकमुलेन और जैक जार्विस ने अहम पारियां खेलीं. जवाब में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 47* रन बनाए, लेकिन टीम 138/7 तक ही पहुंच सकी और 19 रन से मुकाबला हार गई. स्कॉटलैंड के लिए मैकेंजी जोन्स ने 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था.

नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक की पिच रिपोर्ट (Namibia Cricket Ground Pitch Report)

नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड की पिच संतुलित मानी जाती है, जहां तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलती है. छोटी बाउंड्री होने के कारण यहां बल्लेबाजों को भी खूब रन बनाने का मौका मिलता है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है क्योंकि यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान माना जाता है. औसतन पहली पारी का स्कोर 155 रन के आसपास रहता है, जबकि दूसरी पारी में औसतन 140 रन बनते हैं.

मौसम अपडेट (Windhoek Weather Update)

विंडहोक में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है. तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. बारिश की संभावना बेहद कम है, जिससे फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है. हल्की हवा गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रहेगा.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NAM vs SCO T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नामीबिया और स्कॉटलैंड दोनों ने 3-3 मैच जीते हैं. आंकड़ों के अनुसार मुकाबला बराबरी का रहा है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NAM vs SCO 3rd T20I Match Playing Prediction)

नामीबिया: अलेक्जेंडर वोल्सचेंक, जान फ्रिलिंक, लॉरेन स्टीनकैंप, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), मलान क्रूगर (विकेटकीपर), बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जान बाल्ट, जैक ब्रासेल, मैक्स हेइंगो.

स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), जॉर्ज मुंसी, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, मार्क वॉट, क्रिस्टोफर मैकब्राइड, ओलिवर डेविडसन, जैस्पर डेविडसन, मैकेंजी जोन्स, सफयान शरीफ.

नोट: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.