SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Preview: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 27th Match Preview Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 27वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (SRH vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अब तक समान रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 मुकाबलों में 2 जीत दर्ज की है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी 5 मैचों में 2 जीत हासिल की है. ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन (Ishan Kishan) के हाथों में है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 27वें मुकाबले में जीत की राह पर लौटना चाहेंगी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा. सनराइजर्स हैदराबाद अपने पिछले मुकाबले में जीत हासिल कर आत्मविश्वास से भरी हुई है और इस मैच में जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स भी पिछली जीत के बाद उसी लय को जारी रखना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (SRH vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स ने 15 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला जीता था. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर चेन्नई सुपरकिंग्स का पलड़ा भारी नजर आता है.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं. गेंदबाजी में प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम भी मजबूत नजर आ रही है. रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और शिवम दुबे बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं नूर अहमद और मुकेश चौधरी गेंदबाजी में असरदार साबित हो सकते हैं.

राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Rajiv Gandhi Cricket Stadium Pitch Report)

हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती, जबकि स्पिन गेंदबाज मिडिल ओवर्स में प्रभावी हो सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 162 रन है.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (SRH vs CSK Key Players To Watch Out): हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (SRH vs CSK Mini Battle): हेनरिक क्लासेन और नूर अहमद के बीच की टक्कर दिलचस्प हो सकती है. वहीं रुतुराज गायकवाड़ और प्रफुल हिंगे के बीच की भिड़ंत भी मुकाबले का रुख तय कर सकती है.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच 27वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (SRH vs CSK 27th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 27वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (SRH vs CSK 27th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 27वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch SRH vs CSK 27th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 27वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SRH vs CSK 27th T20 Match Playing Prediction)

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.