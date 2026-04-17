SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 27वें मुकाबले में जीत की राह पर लौटना चाहेंगी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 27th Match Stats And Preview Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 27वां मुकाबला कल यानी 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (SRH vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अब तक समान रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स ने 5-5 मुकाबलों में 2-2 जीत दर्ज की है, जबकि 3-3 मैचों में हार का सामना किया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई ईशान किशन (Ishan Kishan) कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Key Players To Watch Out: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स से 18 अप्रैल को होगा. दोनों टीमें इस मैच में जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराया था और टीम आत्मविश्वास से भरी होगी. वहीं चेन्नई सुपरकिंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल की थी और वह अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स हेड टू हेड (SRH vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स ने 15 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक जीत हासिल की थी. आंकड़ों के अनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स का पलड़ा भारी नजर आता है.

चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम इस मुकाबले में अपनी पिछली जीत के बाद बिना ज्यादा बदलाव के उतर सकती है. कप्तान रुतुराज गायकवाड़ से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं संजू सैमसन, शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुकेश चौधरी और नूर अहमद टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी संतुलित नजर आ रही है. अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन टीम की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे. गेंदबाजी में प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन पर नजर रहेगी.

राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Rajiv Gandhi Cricket Stadium Pitch Report)

हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती, जबकि स्पिन गेंदबाज थोड़े असरदार साबित हो सकते हैं. एक बार बल्लेबाज सेट हो जाए तो बड़े शॉट आसानी से लगाए जा सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 162 रन है, ऐसे में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

हैदराबाद का मौसम (Hyderabad Weather Update)

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच यह मुकाबला 18 अप्रैल को हैदराबाद में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद है. मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें (SRH vs CSK Key Players To Watch Out)

सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने इस सीजन में 5 पारियों में 224 रन बनाए हैं और शानदार फॉर्म में हैं. वहीं संजू सैमसन ने भी 185 रन बनाए हैं और टीम के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो रहे हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज ने 10 विकेट लिए हैं. दूसरी तरफ हर्ष दुबे ने 5 विकेट अपने नाम किए हैं और वह इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच यह मुकाबला 18 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SRH vs CSK 27th T20 Match Playing Prediction)

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान/विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.