GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Key Players To Watch Out: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Key Players To Watch: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स खराब फॉर्म से जूझ रही है और टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Winner Prediction: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से 17 अप्रैल को होगा. गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन संघर्ष करती नजर आई है और टीम इस मैच में वापसी के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (GT vs KKR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 39 रन से जीत दर्ज की थी.

गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में मजबूत नजर आ रही है. बल्लेबाजी में शुभमन गिल और साई सुदर्शन से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में राशिद खान और मोहम्मद सिराज अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (GT vs KKR Key Players To Watch)

शुभमन गिल: गुजरात टाइटंस के कप्तान शानदार फॉर्म में हैं और बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं.

राशिद खान: अनुभवी स्पिनर अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं.

मोहम्मद सिराज: तेज गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालकर टीम को अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं.

अजिंक्य रहाणे: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभाते हैं.

रिंकू सिंह: विस्फोटक बल्लेबाज अंत के ओवरों में तेजी से रन बना सकते हैं.

सुनील नारायण: ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलट सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs KKR 25th T20 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.