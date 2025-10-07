MS Dhoni DGCA-Certified Pilot: ड्रोन का उस्ताद बने माही! क्रिकेट मैदान से दूर असमान के बाजीगर एमएस धोनी बने DGCA सर्टिफाइड पायलट

एमएस धोनी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

MS Dhoni DGCA-Certified Pilot: पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का मशीनों और तकनीक के प्रति जुनून किसी से छिपा नहीं है. चाहे वह अपने विंटेज वाहनों की सवारी हो या रांची की सड़कों पर सुपरबाइक दौड़ाना, धोनी को इंजन और टेक्नोलॉजी से हमेशा खास लगाव रहा है. अब इस सूची में एक और नया शौक ड्रोन उड़ाना जुड़ गया है. 8 अक्टूबर(मंगलवार) को धोनी ने सोशल मीडिया पर अपना आधिकारिक ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त करने की घोषणा की. भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ा एयरोस्पेस ने बताया कि उनके निवेशक और ब्रांड एंबेसडर धोनी ने चेन्नई स्थित कंपनी के DGCA-सर्टिफाइड रिमोट पायलट ट्रेनिंग आर्गेनाईजेशन में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया. इस प्रशिक्षण केंद्र ने अब तक 2,500 से अधिक इच्छुक पायलटों को अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया है. मुंबई इंडियंस के लोगो वाली जर्सी में नजर आए MS धोनी, फैंस हुए हैरान; पूर्व CSK कप्तान की तस्वीर हुई वायरल

कंपनी के संस्थापक और सीईओ, अग्निश्वर जयप्रकाश ने धोनी की उपलब्धि पर कहा, “हमारे ब्रांड एंबेसडर और निवेशक धोनी का खुद प्रशिक्षण लेकर प्रमाणित पायलट बनना हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने बहुत तेजी से सीख लिया और पूरी प्रक्रिया के दौरान बेहद फोकस्ड रहे हैं. ड्रोन उद्योग में क्रांति लाने के हमारे मिशन पर उनका विश्वास पूरे टीम के लिए बड़ी प्रेरणा है. माही भाई एक सच्ची प्रेरणा हैं और उनका यह ‘हैंड-ऑन’ एप्रोच हमारे कौशल और नवाचार के संकल्प को मजबूत करता है.”

एमएस धोनी बने DGCA सर्टिफाइड पायलट

When legends take flight, the nation follows. MS Dhoni is now a DGCA Certified Drone Pilot — trained under Garuda Aerospace, India’s DGCA Approved RPTO. Empowering the next generation of drone pilots to soar higher.@AgnishwarJ@msdhoni#GarudaAerospace #MSDhoni #DronePilot… pic.twitter.com/igTe42bPHh — Garuda Aerospace Pvt Ltd (@garuda_india) October 7, 2025

धोनी ने हमेशा क्रिकेट के बाहर भी अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने की इच्छा दिखाई है. 2011 में उन्हें टेरिटोरियल आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट (106 पारा TA बटालियन) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली थी. 2019 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अपनी बटालियन के साथ 15 दिन गुजारे, जिसमें गश्त और पहरेदारी जैसे कार्य शामिल थे. इस दौरान उन्होंने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से पांच पैराशूट जंप लगाकर प्रशिक्षित पैरा-ट्रूपर का प्रमाणपत्र भी हासिल किया.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से 2020 में संन्यास लेने के बाद धोनी केवल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में खेल रहे हैं. मैदान से बाहर वह गोल्फ, बैडमिंटन, खेती और विंटेज कारों जैसे कई शौक में व्यस्त रहते हैं. हाल ही में अमेरिका में उन्हें गोल्फ खेलते देखा गया, जहां उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मैदान साझा किया. रांची स्थित अपने फार्महाउस में धोनी ट्रैक्टर चलाते और स्ट्रॉबेरी उगाते भी देखे गए हैं. चाहे क्रिकेट का मैदान हो या जीवन के नए क्षेत्र, ‘माही’ हमेशा सीखने, बढ़ने और खुद को ज़मीन से जुड़े रखने की मिसाल बने रहते हैं.