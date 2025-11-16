IPL 2026 Trade Window: चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स वापसी के लिए रवींद्र जडेजा ने खुद बढ़ाया था ट्रेड का हाथ, RR मालिक मनोज बडाले का बड़ा दावा

रवीन्द्र जड़ेजा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

IPL 2026 Trade Window: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 रिटेंशन के साथ सबसे बड़ी सुर्ख़ी बनी चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा रवींद्र जडेजा और सैम करन की ट्रेडिंग, जिसके बदले राजस्थान रॉयल्स से विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन टीम में आए. इस हाई-प्रोफाइल डील में जडेजा को ₹14 करोड़ मिले जबकि सैम करन को ₹2.4 करोड़ की राशि मिली. राजस्थान रॉयल्स के को-ओनर मनोज बडाले ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि ट्रेड की शुरुआत जडेजा ने खुद की थी. अक्टूबर महीने में जडेजा ने RR से संपर्क कर 'घर वापसी' की इच्छा जताई थी, क्योंकि यहीं से उनका आईपीएल और क्रिकेट करियर शुरू हुआ था. बडाले के अनुसार, "पिछले चार हफ्तों में जडेजा ने खुद संपर्क किया और कहा कि वह राजस्थान लौटने को लेकर बहुत उत्साहित हैं. उनके साथ कई बार बातचीत हुई और आज जडेजा टीम का हिस्सा हैं."​ अबू धाबी में होने जा रही आईपीएल के 19वें सत्र का हाई-वोल्टेज मिनी नीलामी, जानिए Etihad Arena में कब सजेगी खिलाड़ियों की बाजार

ट्रेड डील का असली मकसद

You've watched the trades unfold, now listen to our story. 🎥 pic.twitter.com/8UdEVdboB4 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 15, 2025

बडाले ने साफ किया कि यह डील सिर्फ जडेजा के लिए नहीं थी, बल्कि टीम की रणनीति के लिए जडेजा और सैम करन दोनों को लाना जरुरी था. दोनों खिलाड़ी टीम को तीन-चार अहम भूमिकाओं में मजबूती देंगे, जिससे राजस्थान की दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. सीएसके मैनेजमेंट के मुताबिक, टीम को टॉप ऑर्डर इंडियन बल्लेबाज़ की सख्त जरूरत थी. टीम प्रेसिडेंट ने कहा, "संजू सैमसन ये जरूरत पूरी करते हैं और उनके अनुभव को देखते हुए CSK के भविष्य की कप्तानी का दावेदार भी हैं." टीम ने यह फैसला खिलाड़ियों की सहमति और टीम हित में लिया, ताकि संजीदा बदलाव हो और फैनबेस को भी नई दिशा मिले.

रवींद्र जडेजा की घर वापसी

रवींद्र जडेजा ने 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ डेब्यू किया था. वह टीम की पहले सीजन की जीत में शामिल रहे और इसके बाद 2012 में CSK ज्वॉइन कर ली. अब 14 साल बाद जडेजा अपने पहले आईपीएल घर राजस्थान रॉयल्स लौट आए हैं और RR की कप्तानी संभाल सकते हैं. इस बड़ी ट्रेड ने न सिर्फ दोनों टीमों की तस्वीर बदल दी है, बल्कि फैंस के लिए भी आगामी सीजन का रोमांच और बढ़ा दिया है.