LS W vs TR W, 13th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

London Spirit Women vs Trent Rockets Women, The Hundred Womens Competition 2025 13th Match Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 13वां मुकाबला आज यानी 14 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में लंदन स्पिरिट महिला का यह चौथा मुकाबला हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स महिला का तीसरा मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में लंदन स्पिरिट महिला की अगुवाई चार्लोट डीन (Charlotte Dean) कर रहीं हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की कमान एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Team India Stats In Asia Cup: एशिया कप में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें 'मेन इन ब्लू' के आकंड़ें

इस सीजन में लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने अबतक कुल तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट महिला की टीम को तीनों मुकाबलों में जीत मिली हैं. 12 अंकों के साथ लंदन स्पिरिट महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम दो मुकाबले खेली हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को दोनों मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. इस सीजन में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. फ़िलहाल ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर हैं.

ग्रेस हैरिस, इस्सी वोंग और सारा ग्लेन जैसे खिलाड़ियों के साथ लंदन के पास एक मजबूत लाइनअप है, जिनमें से सभी ने उनके प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ग्रेस हैरिस ने विस्फोटक शुरुआत दी है, वोंग ने गति और आक्रामकता दोनों से प्रभावित किया है, जबकि सारा ग्लेन की फिरकी ने बल्लेबाजों पर अंकुश रखा है. दूसरी तरफ, ट्रेंट रॉकेट्स की टीम दबाव में हैं. ट्रेंट रॉकेट्स के पास वापसी करने की मारक क्षमता है. नेट साइवर-ब्रंट की हरफनमौला प्रतिभा, कप्तान एशले गार्डनर की मैच जीतने की क्षमता और अलाना किंग की चालाक लेग-स्पिन उन्हें अपने दिन में एक खतरनाक इकाई बनाती है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (LS W vs TR W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ने चारों मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा हैं. आज के मुकाबले में लंदन स्पिरिट महिला की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 13वां मुकाबला लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 13वां मुकाबला आज यानी 14 अगस्त को लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

लंदन स्पिरिट महिला: किरा चैथली, जॉर्जिया रेडमायने (विकेटकीपर), कॉर्डेलिया ग्रिफिथ, ग्रेस हैरिस, डेनिएल गिब्सन, चार्ली नॉट, इस्सी वोंग, चार्लोट डीन (कप्तान), सारा ग्लेन, ईवा ग्रे, तारा नॉरिस.

ट्रेंट रॉकेट्स महिला: ब्रायोनी स्मिथ, ग्रेस स्क्रिवेन्स, नेट साइवर-ब्रंट, एशले गार्डनर (कप्तान), हीथर ग्राहम, नताशा व्रेथ (विकेटकीपर), एम्मा जोन्स, अलाना किंग, एलेक्सा स्टोनहाउस, किर्स्टी गॉर्डन, कैसिडी मैक्कार्थी.

नोट: लंदन स्पिरिट महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.