LHQ vs QTG, PSL 2026 26th Match Live Score Update: नेशनल स्टेडियम कराची में लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

PSL 2026

Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators, Pakistan Super League 2026 26th Match Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स (LHQ vs QTG) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला जा रहा है. लाहौर कलंदर्स इस सीजन खराब फॉर्म से जूझ रही है और वापसी करना चाहेगी. वहीं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी जीत की तलाश में है और जीत का सिलसिला शुरू करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लाहौर कलंदर्स की कमान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के हाथों में है, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगुवाई सऊद शकील (Saud Shakeel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Preview: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के 26वें मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का सामना क्वेटा ग्लैडिएटर्स से हो रहा है. लाहौर कलंदर्स ने अब तक अपने प्रदर्शन से निराश किया है और टीम जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी. वहीं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी मिश्रित प्रदर्शन किया है और टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

लाहौर कलंदर्स क्रिकेट टीम बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Lahore Qalandars Cricket Team vs Quetta Gladiators Cricket Team Match Scorecard)

पीएसएल इतिहास में लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें लाहौर कलंदर्स ने 11 मैच जीते हैं. वहीं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. लाहौर कलंदर्स ने अपने पिछले मुकाबले में निराशाजनक प्रदर्शन किया था और टीम को 76 रन से हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी.

बल्लेबाजी में फखर जमान, मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और उसामा मीर को बेहतर प्रदर्शन करना होगा. दूसरी तरफ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में हसन नवाज, रिली रोसो और सऊद शकील जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में अबरार अहमद और अल्जारी जोसेफ से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

नोट: लाहौर कलंदर्स क्रिकेट टीम बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.