GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Preview: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Preview Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है, ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार दर्ज की है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 मुकाबलों में 4 हार झेली है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर लय बरकरार रखना चाहेगी गुजरात टाइटंस, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. गुजरात टाइटंस अपने पिछले 2 मुकाबले जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई है और इस मैच में जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स खराब फॉर्म से जूझ रही है और इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (GT vs KKR Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 39 रन से जीत दर्ज की थी.

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले में अपने संयोजन में बदलाव कर सकती है, क्योंकि टीम के कई स्टार खिलाड़ी खराब फॉर्म में चल रहे हैं. अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस अपनी जीत की लय को देखते हुए ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. शुभमन गिल से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां काली और लाल मिट्टी की पिचें मौजूद हैं. लाल मिट्टी की पिच तेज गेंदबाजों को मदद देती है, जबकि काली मिट्टी की पिच पर स्पिनरों को ज्यादा सहायता मिलती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा, लेकिन बाद में रन बनाना आसान हो जाता है. इस मुकाबले में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (GT vs KKR Key Players To Watch Out): शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी मैच का रुख पलट सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (GT vs KKR Mini Battle): शुभमन गिल और सुनील नारायण के बीच की टक्कर दिलचस्प हो सकती है. वहीं, रिंकू सिंह और राशिद खान के बीच की भिड़ंत भी मुकाबले का रुख तय कर सकती है.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 25वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (GT vs KKR 25th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (GT vs KKR 25th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch GT vs KKR 25th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs KKR 25th T20 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.