Who Is Salia Saman? जानिए कौन हैं सालिया सामन? पूर्व श्रीलंकाई घरेलू क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बाद लगा 5 साल का बैन

पूर्व श्रीलंकाई घरेलू क्रिकेटर सालिया सामन

Who Is Salia Saman? श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सालिया सामन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की भ्रष्टाचार निरोधक ट्रिब्यूनल ने दोषी पाते हुए पांच साल के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है. यह फैसला संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) के भ्रष्टाचार निरोधक कोड के उल्लंघन से जुड़े मामले में आया है. सामन, जो सितंबर 2023 में आठ आरोपितों में से एक थे, पर आरोप 2021 अबू धाबी टी10 लीग से जुड़े हैं. इस टूर्नामेंट में मैच फिक्स करने की कोशिश को आईसीसी और ईसीबी के डेज़िग्नेटेड एंटी-करप्शन ऑफिशियल (DACO) ने विफल कर दिया था. ट्रिब्यूनल की सुनवाई और लिखित व मौखिक दलीलों के बाद सामन को तीन धाराओं में दोषी पाया गया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो आएंगे भारत? AFC चैंपियंस लीग टू में Al-Nassr की पहली बार भारतीय क्लब FC गोवा से भिड़ंत तय

आर्टिकल 2.1.1: अबू धाबी टी10 2021 में मैच या मैच के किसी पहलू को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के प्रयास में शामिल होना.

आर्टिकल 2.1.3: किसी अन्य खिलाड़ी को भ्रष्ट आचरण के बदले इनाम की पेशकश करना.

आर्टिकल 2.1.4: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रतिभागी को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित, उकसाना या सहूलियत देना.

आईसीसी के मुताबिक, सामन किसी भी शिक्षा या पुनर्वास कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं. साथ ही, उनकी वित्तीय स्थिति और यह तथ्य कि उन्हें इस प्रयास से कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, को भी संज्ञान में लिया गया. यह प्रतिबंध 13 सितंबर 2023 से प्रभावी है, जब उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। ऐसे में 39 वर्षीय सामन पहले ही अपनी सजा के दो साल पूरे कर चुके हैं.

सालिया सामन का क्रिकेट करियर

सालिया सामन ने अपने घरेलू करियर में बसनाहीरा नॉर्थ, गॉल क्रिकेट क्लब, कंडुराटा, लंकन क्रिकेट क्लब, रागामा क्रिकेट क्लब समेत श्रीलंका की अंडर-17 और अंडर-19 टीमों का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने 101 प्रथम श्रेणी मैचों में 3,662 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि उनका सर्वाधिक स्कोर 129 रहा. 77 लिस्ट ए मैचों में उनके नाम 898 रन हैं, जिसमें 1 अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 65 रहा। वहीं, 47 टी20 मैचों में उन्होंने 673 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 78 रहा. बल्लेबाजी के साथ-साथ उन्होंने प्रथम श्रेणी में 27, लिस्ट ए में 11 और टी20 में 14 कैच भी पकड़े.