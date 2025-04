LSG vs CSK TATA IPL 2025 Preview: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, Indian Premier League (IPL) 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 30वां मुकाबला 14 अप्रैल (सोमवार) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम शानदार फॉर्म में है और अब वह अपने घरेलू मैदान पर पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना करने जा रही है. केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ की टीम एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है. बल्लेबाजी में ऐडन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ी लगातार रन बना रहे हैं. वहीं गेंदबाजी विभाग में टीम सामूहिक प्रयास के जरिए सफलता हासिल कर रही है. लखनऊ ने अपने पिछले घरेलू मुकाबले में गुजरात टाइटंस को छह विकेट से हराकर दमदार जीत दर्ज की थी. अब चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल कर टीम अंक तालिका में खुद को एक मजबूत स्थिति में ला सकती है. यह भी पढ़ें: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स TATA IPL 2025 मैच से पहले जानें कैसे बनाएं बेस्ट माय11सर्किल ड्रीम फैंटेसी टीम

वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की हालत इस सीजन बेहद खराब रही है. मुंबई इंडियंस को हराने के बाद से सीएसके का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया है. टीम अपने पिछले पांच मुकाबले लगातार हार चुकी है, जो आईपीएल के इतिहास में उनके लिए पहली बार हुआ है. एमएस धोनी की कप्तानी में वापसी भी टीम की किस्मत नहीं बदल पाई. पिछली बार के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई को करारी हार का सामना करना पड़ा था. अगर टीम यह मुकाबला भी हार जाती है, तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं.

एलएसजी बनाम सीएसके आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (LSG vs CSK Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक पांच मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से लखनऊ ने तीन मैचों में जीत हासिल की है, जबकि चेन्नई को सिर्फ एक जीत मिली है। एक मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हुआ था। ऐसे में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड लखनऊ के पक्ष में नजर आ रहा है.

एलएसजी बनाम सीएसके आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी (LSG vs CSK IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मैच में कई ऐसे सितारे हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं. लखनऊ की तरफ से निकोलस पूरन, ऐडन मार्करम और मिचेल मार्श बेहतरीन लय में हैं. वहीं चेन्नई की तरफ से एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा और युवा स्पिनर नूर अहमद से बड़ी भूमिका की उम्मीद होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (LSG vs CSK Mini Battle): निकोलस पूरन और ऐडन मार्करम की शानदार फॉर्म को चेन्नई के स्पिनर नूर अहमद चुनौती दे सकते हैं. वहीं लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज दिग्वेश राठी, जिनकी 'नोटबुक' सेलिब्रेशन काफी चर्चित है, चेन्नई के कमजोर बल्लेबाजी क्रम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का यह अहम मुकाबला 14 अप्रैल (सोमवार) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और टॉस शाम 7:00 बजे होगा.

एलएसजी बनाम सीएसके IPL 2025 का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है. दर्शक इस मुकाबले को Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu पर देख सकते हैं. ऑनलाइन दर्शकों के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी.

एलएसजी बनाम सीएसके आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

लखनऊ सुपर जाइंट्स: एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), हिम्मत सिंह, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाश दीप, दिग्वेश सिंह राठी, अवेश खान, रवि बिश्नोई

इम्पैक्ट प्लेयर्स: आयुष बडोनी, प्रिंस यादव, शाहबाज अहमद, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, शमर जोसेफ

चेन्नई सुपर किंग्स: रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर, रवींद्र जड़ेजा, रविचंद्रन अश्विन, एमएस धोनी (कप्तान/विकेटकीपर), नूर अहमद, अंशुल कंबोज, खलील अहमद

इम्पैक्ट प्लेयर्स: मथीशा पथिराना, जेमी ओवरटन, दीपक हुडा, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.