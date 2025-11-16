Jitesh Sharma Avoids Handshake With Irfan Khan at Toss: जितेश शर्मा ने टॉस के दौरान पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफ़ान खान से हैंडशेक करने से किया परहेज़, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में रहा माहौल

Jitesh Sharma avoids handshake with Irfan Khan (Photo credit: Sony Liv)

India A National Cricket Team vs Pakistan A National Cricket Team: भारत ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान ए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 इमर्जिंग चैंपियंसAsia Cup Rising Stars) 2025 टूर्नामेंट का सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबला 16 नवंबर (रविवार) को कतर के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दोहा(West End Park International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टॉस के लिए जब दोनों टीमें उतरीं, तो भारत ए के कप्तान जितेश शर्मा और पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफ़ान खान ने एक-दूसरे से हैंडशेक करने से परहेज़ किया और टॉस के दौरान दोनों कप्तानों द्वारा किसी तरह की औपचारिक हाथ मिलाने की रस्म नहीं निभाई गई. भारत ए ने पाकिस्तान ए के सामने रखा 137 रन का सम्मानजनक लक्ष्य, वैभव सुर्यवंशी ने खेला आतिशी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत ए की टीम 19 ओवर में 136 रन पर ऑल आउट हो गई. पाकिस्तान ए को जीत के लिए 137 रन का लक्ष्य हासिल करना है. भारत ए बनाम पाकिस्तान शाहीन्स मुकाबले की शुरुआत ही एक अनोखे क्षण से हुई.

जितेश शर्मा ने टॉस के दौरान पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफ़ान खान से नहीं किया हैंडशेक

No handshake! India A skip handshakes with Pakistan Shaheens at Rising Stars Asia Cup. We can keep this model outrage going while playing the next dozen games in the next 6 months #INDvsPAK#AsiaCupRisingStars — Ambika (@apmahapatra) November 16, 2025

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में यह कदम समझने योग्य माना जा रहा है. इस वर्ष की शुरुआत में हुए सैन्य तनाव के बाद से दोनों देशों के पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के कप्तानों ने अंतरराष्ट्रीय और ए-लेवल मैचों में औपचारिक हैंडशेक से दूरी बनाए रखी है. क्रिकेट जगत में यह एक तरह का प्रोटोकॉल बन गया है, जिससे मैदान पर अनावश्यक विवाद या संवेदनशीलता से जुड़े मुद्दों से बचा जा सके.

हालांकि, मैदान पर खिलाड़ियों का व्यवहार पेशेवर रहा और दोनों टीमें केवल खेल पर ध्यान केंद्रित करती दिखीं. एशिया कप राइजिंग स्टार्स जैसे उभरते खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में इस घटना ने एक बार फिर भारत-पाक क्रिकेट संबंधों की जटिलता को सामने रखा है.