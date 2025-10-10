Jasprit Bumrah New Milestone: दिल्ली टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने किया अनोखा कारनामा, ऐसा करने वाले टीम इंडिया के पहले तेज गेंदबाज बने; एमएस धोनी और विराट कोहली के साथ इस खास क्लब में शामिल

Jasprit Bumrah(Photo Credit:X@BCCI)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 1 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 90 ओवर में दो विकेट खोकर 318 रन बना लिए हैं. सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज कर लिया हैं. जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में कम से कम 50-50 मैच खेले हैं. जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और विराट कोहली के खास क्लब में शामिल हो गए.

दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. ये जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर का 50वां मैच है. इससे पहले खेले 49 टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने 222 विकेट चटकाए हैं. टेस्ट में जसप्रीत बुमराह 15 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं.

जसप्रीत बुमराह ने साल 2016 में वनडे डेब्यू किया था, इसी समय जसप्रीत बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डेब्यू किया था. इसके 2 साल बाद जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला. जसप्रीत बुमराह ने 50 टेस्ट मैच खेले हैं. इसके आलावा जसप्रीत बुमराह ने 89 वनडे और 75 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 89 वनडे में जसप्रीत बुमराह ने 149 विकेट लिए हैं, 75 टी20 में उनके नाम 96 विकेट हैं. वनडे में वह 5 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं.

विराट कोहलीऔर एमएस धोनी के खास क्लब में हुए शामिल

जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने हर फॉर्मेट में कम से कम 50 मैच खेले हैं. जसप्रीत बुमराह ऐसा करने वाले भारत के 7वें खिलाड़ी हैं. जसप्रीत बुमराह से पहले एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और केएल राहुल ऐसा कर चुके हैं. अब जसप्रीत बुमराह भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

टीम इंडिया के नाम रहा पहला दिन

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 58 रन बोर्ड पर जड़ दिए. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 90 ओवर में दो विकेट खोकर 318 रन बना लिए हैं.

टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने सबसे ज्यादा नाबाद 173 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान यशस्वी जयसवाल ने 253 गेंदों पर 22 चौके लगाए. यशस्वी जयसवाल के अलावा साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए. यशस्वी जयसवाल नाबाद 173 रन और शुभमन गिल नाबाद 20 रन बनाकर खेल रहे हैं.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को जोमेल वारिकन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. जोमेल वारिकन के अलावा किसी भी गेंदबाज को कोई भी विकेट नहीं मिला.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.