India vs West Indies, 2nd Test Match 2025 Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया ने बनाए 318 रन, दोहरे शतक के करीब यशस्वी जयसवाल; यहां देखें स्कोरकार्ड

यशस्वी जयसवाल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd Test Match Day 1 Stumps Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 10 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 90 ओवर में दो विकेट खोकर 318 रन बना लिए हैं. सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, 2nd Test Match 2025 Day 1 Live Score Update: टीम इंडिया को लगा दूसरा झटका, साई सुदर्शन हुए आउट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि टीम इंडिया के हाथ 24 टेस्ट लगे हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भले ही वेस्टइंडीज की टीम का दबदबा है लेकिन वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार 2022 में मात दी थी. वहीं भारत में वेस्टइंडीज ने आखिरी जीत दिसंबर 1994 में हासिल की थी. इस बार भी वेस्टइंडीज की टीम खाली हाथ ही लौट सकती है, क्योंकि फिलहाल दोनों टीमें बड़ा अंतर है. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. वहीं वेस्टइंडीज टीम की टेस्ट रैंकिंग में आठवें नंबर पर है.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

🟡 STUMPS ON DAY 1 – 2nd Test Match 🇮🇳 vs 🇻🇮 India: 318/2 after a dominant day with the bat! 💪 🏏 Yashasvi Jaiswal – 173* (253) 🔥 🏏 Sai Sudharsan – 87 (165) 👏 🏏 KL Rahul – 38 (54) 🏏 Shubman Gill – 20* (68) Team India in full control heading into Day 2! 🌟#INDvWI… pic.twitter.com/oxAHUyC9U2 — Cricadium (@Cricadium) October 10, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 58 रन बोर्ड पर जड़ दिए. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 90 ओवर में दो विकेट खोकर 318 रन बना लिए हैं.

टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने सबसे ज्यादा नाबाद 173 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान यशस्वी जयसवाल ने 253 गेंदों पर 22 चौके लगाए. यशस्वी जयसवाल के अलावा साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए. यशस्वी जयसवाल नाबाद 173 रन और शुभमन गिल नाबाद 20 रन बनाकर खेल रहे हैं.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को जोमेल वारिकन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. जोमेल वारिकन के अलावा किसी भी गेंदबाज को कोई भी विकेट नहीं मिला.

टीम इंडिया की पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 318/2, 90 ओवर (यशस्वी जयसवाल नाबाद 173 रन, केएल राहुल 38 रन, साई सुदर्शन 87 रन और शुभमन गिल नाबाद 20 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (जोमेल वारिकन 2 विकेट, विकेट).

