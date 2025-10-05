India Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 6th Match Live Toss And Scorecard: रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 6th Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठा मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. पाकिस्तान की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कोलंबो में टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच पहले छठे मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs PAK W 6th ODI Match Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी.

🚨 𝑻𝑶𝑺𝑺 𝑼𝑷𝑫𝑨𝑻𝑬 🪙 Pakistan 🇵🇰 have won the toss and opt to bowl first against India 🇮🇳 in a crucial clash. ++#INDvPAK #Cricket Follow @Dish_Sport_Live pic.twitter.com/9YaKeCR3qb — @Dish_Sport_Live (@Dish_Sport_Live) October 5, 2025

पाकिस्तान (PAK W Playing XI): मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team Match Scorecard)

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात दी थी. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में जीत हासिल करना चाहेगी.

पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. हालांकि, पहले मुकाबले में स्मृति मंधाना बड़ी पारी नहीं खेल पाई थी. गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर आजमाया जा सकता है. दीप्ति से फिर से ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. वहीं, पाकिस्तान को अपनी कप्तान फातिमा सना से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी. फातिमा सना अपने अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी. पाकिस्तान की टीम को सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली से भी बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी. डायना बेग से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.