India Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 6th Match Live Streaming In India: आज टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 6th Match Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठा मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला जीतकर आ रहीं हैं. पाकिस्तान की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: BAN vs AFG 3rd T20I 2025 Preview: तीसरे टी20 में लाज बचा पाएगी अफ़ग़ानिस्तान या बांग्लादेश करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात दी थी. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में जीत हासिल करना चाहेगी. चलिए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं.

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का यह छठा मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैच में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश की संभावना भी है पर ह्यूमिडिटी भी 62% तक रहने की उम्मीद है. यह मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मैदान पर पिछले सात मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने चार मैच जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 275 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 246 रन है.

भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs PAK W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पिछले 11 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने सभी मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम एक बार भी टीम इंडिया को नहीं हरा पाई है. यह असाधारण रिकॉर्ड भारतीय टीम की ताकत और निरंतरता को साफ तौर पर दर्शाता है. ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम मजबूत दिख रही है.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch IND W vs PAK W 6th ODI Match Live Telecast)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 4 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला भारतीय महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच दूसरे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch IND W vs PAK W 6th ODI Match Live Streaming)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 5 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs PAK W 6th ODI Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, अमनजोत कौर, राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर.

पाकिस्तान (PAK W Likely Playing XI): मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नशरा संधू और सादिया इकबाल.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.