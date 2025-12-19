India U19 vs Sri Lanka U19, Asia Cup Semi Final 1 Match Winner Prediction: रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हराकर फाइनल की बर्थ पक्की करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत U19 बनाम श्रीलंका U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs Sri Lanka U19 National Cricket Team, 5th Match ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Match Winner Prediction: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुका हैं. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 19 दिसंबर को भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई विमठ दिनसारा (Vimath Dinsara) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India U19 vs Sri Lanka U19, Asia Cup Semi Final 1 Dubai Pitch Report And Weather Update: दुबई में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या श्रीलंका के गेंदबाज दिखाएंगे अपना जलवा, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

अंडर-19 एशिया कप इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा हैं. अगले महीने ही अंडर-19 विश्व कप शुरू होने वाला है. इसलिए यह मुकाबला सभी टीमों के लिए उस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस की तरह है. बांग्लादेश दो बार से इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर रहा है. आज टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. पहले सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. ऐसे में यह संभावना भी बन रही है कि खिताबी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा सकता है.

टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में टीम इंडिया का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा. टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा जैसे स्टार बल्लेबाज शामिल हैं, जो किसी भी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के उभरते स्टार बल्लेबाज हैं और पिछले महीने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. अब एक बार फिर फैंस को वैभव सूर्यवंशी से कुछ इसी तरह की विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी. विहान मल्होत्रा इस टूर्नामेंट में उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.

इस साल वैभव सूर्यवंशी ने जमकर रन बरसाए हैं. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है. इस मैच में भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं. हाल ही खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में वेदांत त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे. इस मैच में भी वेदांत त्रिवेदी 40 से 50 रन बना सकते हैं.

यूएई के खिलाफ अंडर19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 433 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. इसके बाद यूएई की टीम सिर्फ 199 रन ही बना सकी. टीम इंडिया की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने ने 95 गेंदों में कुल 171 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 14 छक्के शामिल रहे.

भारत बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND U19 vs SL U19 Head To Head Record)

भारत U19 बनाम श्रीलंका U19 के बीच अब तक 31 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 11 मैच में जीत मिली है.

IND U19 vs SL U19, एसीसी मेन्स U19 एशिया कप 2025 मैच डिटेल्स

तारीख: 19 दिसंबर 2025

दिन: रविवार

वेन्यू: ICC एकेडमी ग्राउंड, दुबई

समय: भारतीय समयानुसार 10:30 AM.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (IND vs SL Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में भारत की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. श्रीलंका के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर भारत की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. भारत के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

भारत की जीत की संभावना: 80%

श्रीलंका की जीत की संभावना: 20%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND U19 vs SL U19 1st Semi Final Match Playing XI Prediction )

टीम इंडिया U19: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, कनिष्क चौहान.

श्रीलंका U19: दिमंथा महाविथाना, वीरन चामुदिथा, किथमा विथनपतिराना, कविजा गमागे, विमथ दिनसारा (कप्तान), चमिका हीनातिगाला, डुलनिथ सिगेरा, एडम हिल्मी (विकेटकीपर), रसिथ निमसारा, थारुशा नवोद्या, सेठमिका सेनेविरत्ने.

नोट: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.