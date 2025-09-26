IND vs SL Asia Cup 2025 Super 4 Live Scorecard: टीम इंडिया ने श्रीलंका को दिया 203 रनों का विशाल लक्ष्य, अभिषेक शर्मा ने फिर मचाया कोहराम, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में रन जुटाकर विरोधी टीम पर दबाव बना दिया. अभिषेक शर्मा ने तोड़ा मोहम्मद रिज़वान का रिकॉर्ड, टी20 एशिया कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने बल्लेबाज़

भारतीय पारी की सबसे बड़ी खासियत रही युवा सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाज़ी रही हैं. उन्होंने केवल 31 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. उनकी बल्लेबाज़ी ने भारतीय पारी को तेज शुरुआत दिलाई. हालांकि, वे चरित असलंका की गेंद पर कमिंडु मेंडिस को कैच थमा बैठे. अभिषेक के बाद मध्यक्रम में तिलक वर्मा और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन ने भारतीय पारी को मजबूती दी. तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन ने मात्र 23 गेंदों में 39 रनों की आतिशी पारी खेली हैं. सैमसन की पारी में 1 चौका और 3 लंबे छक्के शामिल रहे.

कप्तान सूर्यकुमार यादव (12 रन, 13 गेंद) बड़ी पारी नहीं खेल पाए और वानिंदु हसरंगा का शिकार बने। शुभमन गिल मात्र 4 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए. वहीं, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी 2 रन बनाकर चामीरा को कैच दे बैठे. आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल ने 21 रन की नाबाद उपयोगी पारी खेली और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचाया.

श्रीलंकाई गेंदबाज़ भारतीय बल्लेबाज़ों पर कोई खास दबाव नहीं बना सके और पूरी तरह बेअसर नज़र आए. माहीश तीक्षाना ने अपने 4 ओवरों में 36 रन खर्च करते हुए 1 विकेट लिया, जबकि वानिंदु हसरंगा ने 37 रन देकर 1 सफलता हासिल की. दुष्मंथा चमीरा और दसुन शनाका को भी 1-1 विकेट मिला, लेकिन दोनों काफी महंगे साबित हुए. नुवान तुषारा ने 4 ओवर में 43 रन लुटाए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके. वहीं, चरित असलंका ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट चटकाया. कुल मिलाकर श्रीलंकाई गेंदबाज़ भारतीय बल्लेबाज़ों की आक्रामक पारी के सामने बेबस दिखाई दिए.