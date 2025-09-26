Abhishek Sharma Milestone: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा मोहम्मद रिज़वान का रिकॉर्ड, टी20 एशिया कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने बल्लेबाज़

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली. बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज़ ने पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टी20 एशिया कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बनने का गौरव हासिल किया हैं. श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने ठोका धुआंधर अर्धशतक, टीम इंडिया को मिला ठोस शुरुआत

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा मोहम्मद रिज़वान का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में शानदार लय कायम रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ तीसरा लगातार अर्धशतक जमाया. उनकी इस पारी के साथ टूर्नामेंट में उनका रन-टैली 285* तक पहुंच गया, जिससे उन्होंने मोहम्मद रिज़वान के 281 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यही नहीं, इस समय अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी हैं.

टी20 एशिया कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन:

अभिषेक शर्मा – 285* रन

मोहम्मद रिज़वान – 281 रन

विराट कोहली – 276 रन

अभिषेक शर्मा का यह कारनामा न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की बात है, बल्कि उनके करियर में भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है. उन्होंने लगातार तीन मैचों में अर्धशतक जड़कर यह दिखा दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में सक्षम हैं. भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ इस सुपर-4 मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पकड़ और मजबूत की। इससे पहले ग्रुप स्टेज और पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा ने बल्ले से अहम योगदान दिया था.