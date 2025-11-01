IND vs AUS 3rd T20I Match 2025: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा? कैसा है भारत का रिकॉर्ड, एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल्स

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला कल यानी 2 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट (Hobart) के बेलेरिव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीमे जीत हासिल करके सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs England, 3rd ODI Match Scorecard: वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को महज 222 रनों पर समेटा, ब्लेयर टिकनर ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दोनों टीमों का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, इसलिए दो मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आगे है. इस सीरीज में कुल पांच मुकाबले खेले जाने हैं, इसलिए यह सीरीज दो-दो से बराबरी पर भी समाप्त हो गई है. सीरीज जीतने या ड्रॉ की ओर बढ़ने के लिए टीम इंडिया को तीसरा टी20 मैच जीतना होगा. यहां जानिए दोनों टीमों का तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा.

कब और कहां खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला

बता दें कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला कल यानी 2 नवंबर को होबार्ट के बेलेरिव ओवल मैदान में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा. टीम इंडिया को सीरीज जीतने की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में यह मुकाबला अपने नाम करना होगा.

होबार्ट में टीम इंडिया का प्रदर्शन

टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया का जीत-हार रिकॉर्ड 4-1 का है. टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहां सिर्फ एक बार आमने-सामने आए हैं. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम विजयी रही थी. यहां टीम इंडिया ने दो बार श्रीलंका और एक-एक बार पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को हराया है. टीम इंडिया ने यहां आखिरी टी20 मैच साल 2012 में खेला था, जब उसने श्रीलंका को हराया था.

बाकी मैचों का शेड्यूल

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच कैनबरा में खेला गया था, लेकिन बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका था. दूसरा मैच मेलबर्न में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से विजयी रहा. अब दोनों टीमों के बीच 2 नवंबर को तीसरा मैच होबार्ट में, चौथा मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा. सीरीज का आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिसबेन में खेला जाएगा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.