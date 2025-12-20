Transformational Leader of the Year Award 2025: ICC अध्यक्ष जय शाह ‘ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर’ पुरस्कार से सम्मानित

जय शाह

Transformational Leader of the Year Award 2025: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह को भारत में महिला क्रिकेट के विकास के लिए सम्मानित किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से इसकी जानकारी दी है. बीसीसीआई ने एक्स पर जय शाह के पुरस्कृत होते हुए तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, भारतीय क्रिकेट के लिए एक यादगार शाम. जय शाह को ‘ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर’ चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई. भुगतान समान करने के साथ ही महिला प्रीमियर लीग के विकास में आपका दृष्टिकोण खेल को दुनियाभर में आगे बढ़ा रहा है. टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वॉड

जय शाह को एनडीटीवी द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर 2025 कार्यक्रम में ‘ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर’ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सम्मानित किया.

जय शाह अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2024 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव रहे थे. इस दौरान शाह ने भारतीय महिला क्रिकेट के विकास में बड़ी भूमिका निभाई. महिला क्रिकेटरों को प्रति मैच फीस अब पुरुष क्रिकेटरों के समान मिलती है. महिला क्रिकेटरों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर 2023 में महिला प्रीमियर लीग शुरू की गई. महिला क्रिकेट में किए गए इन दो कार्यों ने भारतीय महिला क्रिकेटरों को न सिर्फ आर्थिक रूप से सबल बनाया है, बल्कि क्रिकेट के स्तर को भी ऊंचा किया है. इन दोनों क्रांतिकारी कार्यों में जय शाह ने अहम भूमिका निभाई.

भुगतान समान करने और महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत करने के अलावा, घरेलू महिला क्रिकेट को सुदृढ़ करने और महिला क्रिकेटरों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा मुहैया कराने में भी जय शाह का अहम योगदान रहा. जय शाह ने 1 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर आईसीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था. अगस्त में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था.