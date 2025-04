Today's Googly: डबल हैट्रिक में कितनी विकेट होती हैं? जानें इस सवाल सही जवाब

How Many Wickets Is a Double Hat-Trick? क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हर ओवर, हर गेंद और हर विकेट के पीछे एक कहानी होती है. और जब बात हो हैट्रिक की, तो बात सिर्फ विकेट की नहीं, बल्कि जश्न की होती है. लेकिन ज़रा रुकिए – अगर कोई आपसे कहे, "डबल हैट्रिक का मतलब क्या होता है?", तो क्या आप झट से सही जवाब दे पाएंगे? कई लोगों को लगता है कि अगर हैट्रिक में 3 विकेट होते हैं, तो डबल हैट्रिक में 6 होंगे. लेकिन जनाब! क्रिकेट की यह गूढ़ पहेली इतनी सीधी नहीं है. चलिए आज हम इस रहस्य से परदा उठाते हैं.