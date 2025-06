Today’s Google Search Googly: क्रिकेट में क्या होता हैं 'डायमंड डक'? जानें आज का गूगल गूगली का सही जवाब

Today’s Google Search Googly: क्रिकेट के खेल में जब कोई बल्लेबाज बिना खाता खोले ही आउट हो जाता है, तो आमतौर पर उसे 'डक' पर आउट होना कहा जाता है. क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां एक गेंदबाज अपनी टीम को जीत का बेहतर मौका देने के लिए बल्लेबाज को यथासंभव सस्ते में आउट करने की कोशिश करता है. कभी-कभी, बल्लेबाज का पलड़ा भारी रहता है, जबकि अन्य मौकों पर गेंदबाज उसके विपरीत पर हावी हो जाते हैं. किसी बल्लेबाज के लिए आउट होने के सबसे शर्मनाक तरीकों में से एक डक पर गिरना है, जिसका अर्थ है बिना कोई रन बनाए आउट होना, और क्रिकेट में कई प्रकार के डक मौजूद हैं. Who Was the First Indian Cricketer To Hit Six Sixes in an Over? Find the Correct Answer To Unlock Today’s Google Search Googly.

जब भी कोई बल्लेबाज क्रिकेट में जीरो पर आउट होता है तो उसे डक पर आउट होना कहा जाता है. इसके अलावा अगर बल्लेबाज पहली गेंद पर पवेलियन लौट जाता है तो उसे हम गोल्डन डक कहते हैं. पर क्रिकेट में गोल्डन के अलावा बल्लेबाज डायमंड डक पर भी आउट होता है. ऐसे में अगर आपको नहीं पता है तो आज हम डायमंड डक किसे कहते हैं यह बताएंगे.

आम तौर पर डक तब होता है जब बल्लेबाज लीगल डिलीवरी का सामना करने के बाद आउट हो जाता है, जिसे आमतौर पर 'गोल्डन डक' कहा जाता है, और यह प्रशंसकों के बीच आउट होने का सबसे पहचानने योग्य रूप है. 'डायमंड डक' के बारे में आज के Google Google प्रश्न को अनलॉक करने के इच्छुक प्रशंसक नीचे पढ़ सकते हैं.

Google पर 'Googlies' क्या है?

Google का 'Googlies on Google' एक मज़ेदार खेल है, जिसमें क्रिकेट प्रेमियों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो देखने में आसान लगते हैं, लेकिन उनके जवाब सोचने पर मजबूर कर देते हैं. जैसा कि क्रिकेट में 'गूगली' एक ऐसी गेंद होती है जो बल्लेबाज़ को चकमा देती है, ठीक वैसे ही ये सवाल भी दिमाग को उलझा देते हैं और फैंस को सर्च करके जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं.

क्या होता है डायमंड डक

क्रिकेट के मैदान पर जब कोई बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले ही आउट हो जाए तो उसे डायमंड डक कहा जाता है. इसके अनुसार बल्लेबाज जब नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़ा होता है और रन लेते हुए बिना कोई गेंद खेले शून्य पर आउट हो जाता है तो वो डायमंड डक कहलाता है. इसके अलावा अगर बल्लेबाज वाइड गेंद पर स्टंप हो जाए तब भी वह डायमंड डक ही कहलाता है.

गोल्डेन ही नहीं सिल्वर और ब्रॉन्ज डक भी हैं लोकप्रिय

जब कोई बल्‍लेबाज अपनी पारी की पहली ही गेंद पर बिना रन बनाए आउट होता है तो उसे गोल्‍डन डक कहा जाता है. बिना रन बनाए जब बल्‍लेबाज दूसरी गेंद पर आउट होता है तो इसे सिल्‍वर डक कहते हैं. वहीं गोल्डन और सिल्वर की तर्ज पर ही ब्रॉन्ज डक टर्म का इस्तेमाल तब किया जाता है. जब खिलाड़ी अपनी पारी की तीसरी गेंद पर बिना रन बनाए आउट हो जाता है.