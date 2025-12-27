Fact Check: क्या उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से रिहा होने के बाद मिला 'शानदार स्वागत'? जानें वायरल तस्वीर की सच्चाई

Fact Check: मंगलवार, 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sing Sengar) की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी, जिन्हें 2017 के उन्नाव रेप केस (Unnao Rape Case) में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अब, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सेंगर को जेल से रिहा होने के बाद शानदार स्वागत किया जा रहा है. वायरल फोटो में, हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोषी रेपिस्ट सेंगर का लोग माला पहनाकर स्वागत करते दिख रहे हैं.

वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, टउन्नाव रेप के दोषी को बीजेपी शासन में रिहा किया गया और माला पहनाकर स्वागत किया गया. यह न्याय नहीं है, यह सजा से बचने को सामान्य बनाना है.' इस बीच, सेंगर को जमानत मिलने के तुरंत बाद, उन्नाव रेप पीड़िता ने गहरा दुख जताया और कहा कि वह फैसले से खुश नहीं है. रेप पीड़िता ने यह भी दावा किया कि बीजेपी नेता बृज भूषण शरण सिंह ने सेंगर की ज़मानत याचिका के नतीजे को प्रभावित किया. तो, क्या सेंगर के शानदार स्वागत वाली वायरल तस्वीर असली है या नकली? सच्चाई जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: पीएम मोदी, अमित शाह मुझ से नहीं मिले.... उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से की मुलाकात; रखी ये मांगे

उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की AI-जनरेटेड तस्वीर हुई वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कथित फोटो की फैक्ट चेक से पता चला है कि उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की तस्वीर AI से बनाई गई इमेज है. वायरल फोटो को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करने पर ऐसी कोई भरोसेमंद रिपोर्ट नहीं मिली जिससे यह कन्फर्म हो कि सेंगर जेल से रिहा हो गए हैं या उनका भव्य स्वागत किया गया है. इसके अलावा, हमें वायरल इमेज के नीचे-दाएं कोने में जेमिनी (गूगल AI) का वॉटरमार्क भी मिला, जिससे यह कन्फर्म होता है कि यह फोटो गूगल के AI इमेज-जेनरेशन टूल का इस्तेमाल करके बनाई गई थी.

हालांकि सेंगर को उन्नाव रेप केस में जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है और वह जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वह रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में 10 साल की जेल की सजा भी काट रहे हैं. गौरतलब है कि 2018 के कस्टडी में मौत के मामले में उनकी सज़ा के खिलाफ अपील कोर्ट में पेंडिंग है. इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुलदीप सिंह सेंगर की जेल से रिहाई के बाद भव्य स्वागत वाली वायरल इमेज एक AI-जेनरेटेड फोटो है, न कि असली तस्वीर, जैसा कि दावा किया जा रहा है.