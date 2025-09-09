How To Watch AFG vs HK Asia Cup 2025 Live Streaming: हांगकांग बनाम अफ़ग़ानिस्तान एशिया कप ओपनिंग मैच में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान(Photo Credit: X/Twitter)

Where To Watch Afghanistan National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Match Live Telecast: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप(Asia Cup) 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में होगा. उद्घाटन मुकाबला ग्रुप बी की दो टीमों के बीच खेला जाएगा. अफ़ग़ानिस्तान टीम हाल ही में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ संयुक्त अरब अमीरात में खेली गई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 के फ़ाइनल में हारकर आ रही है. लेकिन बल्लेबाज़ों की धमाकेदार पारियों और गेंदबाज़ों के कमाल के स्पेल्स ने उनके खेल की ताक़त को दिखाया. कप्तान राशिद खान की अगुवाई में अफ़ग़ानिस्तान इब्राहीम ज़द्रान, अनुभवी मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज़ जैसे अहम खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा, जो टीम को मज़बूत शुरुआत दिला सकते हैं. हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप मैच में बरसेंगे रन या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानिए अबू धाबी का मौसम और शेख ज़ायेद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

वहीं हांगकांग की टीम पिछली बार एशिया पैसिफ़िक क्रिकेट चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी 2025 में नज़र आई थी, जहाँ वह मलेशिया से हारकर उपविजेता रही थी. अब टीम एशियाई मंच पर अपना दमख़म दिखाने के लिए तैयार है और एशिया कप 2025 में बेहतर प्रदर्शन कर इतिहास रचने की कोशिश करेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि अफ़ग़ानिस्तान की गेंदबाज़ी और ऑलराउंड प्रदर्शन हांगकांग पर भारी पड़ता है या फिर हांगकांग अपने अनुशासित खेल से चौंकाने वाला नतीजा देता है.

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के पहला मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी के शेख ज़ायेद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले 07: 30 PM को होगा. हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप मैच के मिनी बैटल में ये खिलाडी एक दुसरे को कर सकते है परेशान, इन पर रहेगी सबकी निगाहें

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के पहले मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) है. हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे.

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के पहले मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैचों को देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.