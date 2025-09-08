AFG vs HKG Asia Cup 2025, Abu Dhabi Weather & Pitch Report: हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप मैच में बरसेंगे रन या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानिए अबू धाबी का मौसम और शेख ज़ायेद स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

Sheikh Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi (Photo Credits: @SitarahAnjum/X)

Afghanistan National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team, Abu Dhabi Weather & Pitch Report: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. अफगानिस्तान हाल ही में यूएई ट्राई-सीरीज़ 2025 के फाइनल में पाकिस्तान से करारी हार झेलकर आ रहा है और अब वह जीत की लय हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा. वहीं हांगकांग के पास अपनी क्षमता दिखाने बड़ा मौका होगा, एक सहयोगी राष्ट्र होने के कारण उन्हें बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का कम अवसर मिलता है. हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप मैच के मिनी बैटल में ये खिलाडी एक दुसरे को कर सकते है परेशान, इन पर रहेगी सबकी निगाहें

इस बार उन्हें तीन मैच मिलेंगे जिनमें वे सबको चौंकाने की कोशिश करेंगे. अफगानिस्तान और उसके प्रशंसकों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि जीत के साथ शुरुआत करना उनके लिए ज़रूरी होगा, वरना ग्रुप में समीकरण उनके खिलाफ जा सकते हैं. ऐसे में फैन्स यह जानने को उत्सुक हैं कि अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मुकाबले के दौरान मौसम कैसा रहेगा.

अबू धाबी का मौसम(Abu Dhabi Weather)

फैन्स के लिए अच्छी खबर है. अबू धाबी में होने वाले इस मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना बेहद कम है. मैच के समय वर्षा की संभावना केवल 3-4% तक रहेगी, जैसा कि यूएई ट्राई-सीरीज़ के दौरान भी देखा गया था. यानी बारिश से खेल में खलल पड़ने की संभावना नहीं है. दिन में मौसम थोड़ा बादलों से घिरा रहेगा और शाम तक आसमान आंशिक रूप से बादलों वाला रहेगा. नमी 73-77% के बीच रहेगी, जिसके कारण दूसरी पारी में ओस का असर देखने को मिल सकता है. तापमान ऊँचा रहेगा, जो 50 से 79 डिग्री सेल्सियस के बीच महसूस किया जाएगा.

शेख ज़ायेद स्टेडियम पिच रिपोर्ट(Sheikh Zayed Stadium Pitch Report)

शेख ज़ायेद स्टेडियम की पिच ऐतिहासिक रूप से गेंदबाज़ों के अनुकूल रही है. यहां की बाउंड्रीज़ काफी बड़ी हैं. सबसे छोटी स्क्वेयर बाउंड्री लगभग 65-67 मीटर की है जबकि सबसे लंबी सीधी बाउंड्री करीब 70-72 मीटर तक जाती है. पिच रेतीली और ज़्यादातर सूखी रहती है, जिसके चलते स्पिन गेंदबाज़ और कटर्स फेंकने वाले गेंदबाज़ों को सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होती है. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन शाम के समय गेंद हवा में स्विंग करती है और बाद में ओस गिरने की वजह से पहली पारी में बल्लेबाज़ी करना अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है. यहाँ का औसत पहली पारी का स्कोर 173 रन है. बल्लेबाज़ों को सफलता पाने के लिए समझदारी और प्रतिशत के हिसाब से खेलना होगा.