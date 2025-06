ENGU 19 vs INDU 19, 1st Youth ODI 2025 Live Streaming In India: भारत और इंग्लैंड की युवा टीमों के बीच आज खेला जाएगा पहला वन-डे, यहां जाने कब कहां और कैसे देखे इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

Photo Credits: @Ed Dewes-X (formerly Twitter)

England Under 19 National Cricket Team vs India Under 19 National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Live Streaming: इंग्लैंड U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज खेला जाएगा वन-डे सीरीज का पहला मुकाबला. यह मुकाबला इंग्लैंड के काउंटी ग्राउंड (County Ground) होव (Hove) में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. यह सीरीज़ दोनों देशों के युवा प्रतिभाओं के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच है. भारत अंडर-19 ने हाल ही में एक वॉर्म-अप मैच खेला था जिसमें कुछ आशाजनक प्रदर्शन देखने को मिले, जिससे एक रोमांचक सीरीज़ के लिए मंच तैयार हो गया है. इस सीरीज में भारत U-19 टीम की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के हाथों में हैं, वही थोमस रेव (Thomas Rew) इंग्लैंड U-19 का नेतृत्व कर रहे हैं.

इंग्लैंड U19 बनाम भारत U19 का हेड टू हेड रिकॉर्ड: (ENG U19 vs IND U19 Head-to-Head)

अब तक खेले गए 50 मुकाबलों में इंग्लैंड की अंडर-19 टीम सिर्फ 11 बार जीत हासिल कर पाई है, जबकि भारत की अंडर-19 टीम ने 38 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. इन आंकड़ों से यह साफ है कि भारत का अंडर-19 स्तर पर इंग्लैंड पर दबदबा बना हुआ है.

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला वन-डे मुकाबला कब और कहा खेला जाएगा?

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला वन-डे मुकाबला आज यानी 27 जून को खेला जाएगा. यह मुकाबला इंग्लैंड के काउंटी ग्राउंड, होव में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयनुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट के पहला वन-डे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट कहा देख सकते हैं?

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट के पहला वन-डे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर देख सकते हैं.

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट के पहला वन-डे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहा देख सकते हैं?

इंग्लैंड U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट के पहला वन-डे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (Sony Liv) app पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों का स्क्वाड:

भारत U19 क्रिकेट टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, मौल्यराजसिंह चावड़ा, राहुल कुमार, अभिज्ञान कुंडू (उप-कप्तान और विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, युधाजीत गुहा, प्रणव राघवेंद्र, मोहम्मद एनान, अनमोलजीत सिंह, डी. दीपेश, नमन पुष्पक.

इंग्लैंड U19 क्रिकेट टीम: थॉमस रीव (कप्तान), राल्फ़ी अल्बर्ट, बी जे डॉकिन्स, जेडन डेनली, रॉकी फ्लिंटॉफ, एएम फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, जैक होम, इसहाक मोहम्मद, जेम्स इसबेल, बेन मेयस, जेम्स मिंटो, जोसेफ मूरेस, सेबस्टियन मॉर्गन, अलेक्जेंडर वेड.

नोट: इंग्लैंड बनाम भारत के मैच का लाइव स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.