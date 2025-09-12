England vs South Africa, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming In India: दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी इंग्लैंड, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming And Telecast: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय समयानुसार देर रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को 14 रन (डीएलएस पद्धति) से हरा दिया. अब दूसरेटी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए उतरेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहें हैं. यह भी पढें: Bangladesh Beat Hong Kong, 3rd Match Asia Cup 2025 Scorecard: तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से रौंदा, लिटन दास ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें BAN बनाम HK मैच का स्कोरकार्ड

इस सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम को बड़ा झटका. विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर आगामी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने मंगलवार (9 सितंबर) को इस बारे में जानकारी दी है. दरअसल, मिलर हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते आगामी सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. वनडे सीरीज में 2-1 की जीत दर्ज करने के बाद दक्षिण अफ्रीका अब टी20 प्रारूप में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहेगा. दूसरी ओर हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

इस मुकाबले में सैम करन की वापसी इंग्लैंड के लिए अहम साबित हो सकती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने केशव महाराज और डोनोवन फेरेरा को अपनी टीम में शामिल किया है. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कार्डिफ में 10 सितंबर को खेला गया. जबकि, मैनचेस्टर में दूसरा मुकाबला 12 सितंबर को खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का आखिरी मैच नॉटिंघम में 14 सितंबर को खेला जाएगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ENG vs SA T20I Head to Head Records)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, इंग्लैंड की टीम को महज 12 मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

बता दें कि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर इंग्लैंड की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. इंग्लैंड की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 12 सितंबर को मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस रात 10:30 बजे होगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (ENG vs SA 2nd T20I Live Telecast)

भारतीय दर्शक इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20आई मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर लाइव देख सकते हैं. इसके लिए स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (ENG vs SA 2nd T20I Live Streaming)

भारत में दर्शक इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20आई मुकाबला SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे. इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv या FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SA 2nd T20I Likely Playing XI)

दक्षिण अफ्रीका (SA Likely Playing XI For 2nd T20I vs ENG): एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, कॉर्बिन बॉश, सेनुरान मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी

इंग्लैंड (ENG Likely Playing XI For 1st T20I vs SA): फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.