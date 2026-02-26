West Indies vs South Africa T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 47th Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 47वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-1 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. वेस्टइंडीज की टीम +5.350 के शानदार नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर है और टीम ने अपने पिछले मैच में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराकर दमदार शुरुआत की है. वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Live Score Update: पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

वेस्टइंडीज की टीम इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. शिमरोन हेटमायर 219 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर हैं, जबकि गुडाकेश मोटी 10 विकेट लेकर गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के लिए एडेन मार्करम 182 रन बना चुके हैं और मार्को यानसेन 11 विकेट लेकर टीम के सबसे सफल गेंदबाज हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद कांटे का होने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs SA T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज ने 15 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 14 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच मैच हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने चार मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज केवल एक मैच जीत सका है.

वेस्टइंडीज की जीत: 15

दक्षिण अफ्रीका की जीत: 14

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार टी20 फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद बराबरी का रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs SA T20 World Cup Head To Head Record)

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक पांच मुकाबले खेले गए हैं.

दक्षिण अफ्रीका की जीत: 4

वेस्टइंडीज की जीत: 1

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतर रहा है.

मैच-वाइज रिजल्ट (West Indies vs South Africa T20 World Cup Results)

पहला मुकाबला: दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की

दूसरा मुकाबला: दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की

तीसरा मुकाबला: दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की

चौथा मुकाबला: वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की

पांचवां मुकाबला: दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की

टॉप परफॉर्मर्स (Top Performers in WI vs SA T20 Matches)

वेस्टइंडीज के लिए:

शिमरोन हेटमायर – टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज

गुडाकेश मोटी – विकेट लेने वाले प्रमुख स्पिनर

जेसन होल्डर – ऑलराउंड प्रदर्शन करने की क्षमता

दक्षिण अफ्रीका के लिए:

एडेन मार्करम – कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज

मार्को यानसेन – नई गेंद और डेथ ओवर्स में खतरनाक

कगिसो रबाडा – अनुभव के साथ विकेट लेने की क्षमता

मिनी बैटल जो तय कर सकते हैं मैच का रुख

शिमरोन हेटमायर बनाम कगिसो रबाडा

एडेन मार्करम बनाम गुडाकेश मोटी

डेविड मिलर बनाम जेसन होल्डर

इन खिलाड़ियों के बीच की टक्कर मैच का नतीजा तय कर सकती है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

वेस्टइंडीज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए 29 में से 15 टी20 मुकाबले जीते हैं. टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने पांच में से चार मुकाबले जीते हैं. मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने अपने पहले सुपर-8 मैच बड़े अंतर से जीते हैं.

कौन है ज्यादा मजबूत?

आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी का नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म और संतुलित लाइनअप को देखते हुए मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. इस मुकाबले की विजेता टीम सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगी.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.