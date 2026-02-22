Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match Satta Bazar Favorite Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Toss Winner Prediction: पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इंग्लैंड की टीम में जोस बटलर, हैरी ब्रूक और सैम करन जैसे मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद टीम की ताकत हैं. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और चरिथ असलंका जैसे बल्लेबाज हैं, जबकि महेश थीक्षाना और दुश्मंथा चमीरा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड ने 13 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. खास बात यह है कि पिछले 11 मुकाबलों में इंग्लैंड ने लगातार जीत दर्ज की है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 5 बार जीत हासिल की है और श्रीलंका को 1 जीत मिली है.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच पर सट्टा बाजार गर्म (ENG vs SL Satta Bazar)

इस हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में फेवरेट मानी जा रही है. इंग्लैंड का हालिया रिकॉर्ड और हेड टू हेड आंकड़े उनके पक्ष में हैं, जिसके चलते उन पर कम भाव चल रहा है. हालांकि श्रीलंका की टीम भी इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है. पथुम निसांका और कुसल मेंडिस की बल्लेबाजी टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है. ऐसे में मुकाबला बेहद करीबी रहने की उम्मीद है और मैच के दौरान भाव में बदलाव संभव है. आमतौर पर सट्टा बाजार में जिस टीम पर कम भाव होता है, उसे जीत का प्रबल दावेदार माना जाता है. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और एक अच्छा प्रदर्शन पूरे समीकरण बदल सकता है.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.