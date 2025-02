DC W vs UPW W, 8th Match Scorecard: आठवें मुकाबले में यूपी वारियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 178 रनों का लक्ष्य, चिनेले हेनरी ने महज 23 गेंदों पर जड़ा 62 रन; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals Women (WPL) vs UP Warriorz Women (WPL), WPL 2025 8th Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का कारवां बेंगलुरु पहुंच गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों में कई नए बदलाव हुए हैं, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो सकता है. इस टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की कमान दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) के कंधों पर हैं. DC W vs UPW W, 8th Match Live Toss & Scorecard: आठवें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

🚨 Courtesy of Chinelle Henry's power hitting, UPW posted a solid total of 177/9 on the board

Can their bowlers now prevent DC batters?#DCvUPW #TATAWPL #WPL2025 pic.twitter.com/jSF7b7kOSN

— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) February 22, 2025