CPL 2025, SKNP vs GAW 2nd Match Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को 5 विकेट से रौंदा, बेन मैक्डरमोट ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

गुयाना अमेज़ॅन वारियर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

St Kitts and Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors, Caribbean Premier League 2025 2nd Match Scorecard: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज़ हो गया हैं. टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे (Warner Park, Basseterre, St Kitts) में खेला गया. टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की टीम ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की टीम ने इस सीजन में जीत के साथ आगाज किया हैं. इस सीजन में गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की अगुवाई इमरान ताहिर (Imran Tahir) कर रहे हैं. जबकि, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की कमान जेसन होल्डर (Jason Holder) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: DPL 2025, WDL vs NDT 23rd Match Live Streaming In India: वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 26 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा.

पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 153 रन बनाई. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से आंद्रे फ्लेचर ने सबसे ज्यादा 60 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान आंद्रे फ्लेचर ने 41 गेंदों पर एक चौके और पांच छक्के लगाए. आंद्रे फ्लेचर के अलावा ज्यद गूली ने नाबाद 24 रन बनाए.

दूसरी तरफ, गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स को ड्वेन प्रिटोरियस ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की ओर से ड्वेन प्रिटोरियस ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. ड्वेन प्रिटोरियस के अलावा कप्तान इमरान ताहिर ने दो विकेट चटकाए. गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 154 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज दो रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की टीम ने महज 17.2 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की तरफ से बेन मैक्डरमोट ने सबसे ज्यादा 75 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान बेन मैक्डरमोट ने 39 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्के लगाए. बेन मैक्डरमोट के अलावा शाई होप ने नाबाद 56 रन बटोरे.

वहीं, गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की टीम को फजलहक फारूकी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की ओर से अब्बास अफरीदी ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. अब्बास अफरीदी के अलावा फजलहक फारूकी, नसीम शाह और वकार सलामखिल ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की बल्लेबाजी: 153/9, 20 ओवर (आंद्रे फ्लेचर 60 रन, एविन लुईस रिटायर्ड हर्ट 4 रन, काइल मेयर्स 7 रन, रिले रोसौव 12 रन, एलिक अथानाजे 9 रन, जेसन होल्डर 7 रन, जेड गूली नाबाद 24 रन, अब्बास अफरीदी 10 रन, नसीम शाह 2 रन, फजलहक फारूकी 0 रन और वकार सलामखिल नाबाद 1 रन.)

गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की गेंदबाजी: (ड्वेन प्रिटोरियस 3 विकेट, शमर जोसेफ1 विकेट, रोमारियो शेफर्ड 1 विकेट, इमरान ताहिर 2 विकेट और गुडाकेश मोती 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की बल्लेबाजी: 154/5, 17.2 ओवर (बेन मैकडरमॉट 75 रन, केवलोन एंडरसन 1 रन, शाई होप नाबाद 56 रन, शिम्रोन हेटमायर 0 रन, मोईन अली 19 रन, इफ्तिखार अहमद 0 रन और रोमारियो शेफर्ड नाबाद 0 रन.)

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की गेंदबाजी: (फजलहक फारूकी 1 विकेट, अब्बास अफरीदी 2 विकेट, नसीम शाह 1 विकेट और वकार सलामखिल 2 विकेट).

नोट: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.