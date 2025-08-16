DPL 2025, WDL vs NDT 23rd Match Live Streaming In India: वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम नई दिल्ली टाइगर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Delhi Lions vs New Delhi Tigers, 23rd T20I Match Delhi Premier League 2025 Live Streaming: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नितीश राणा (Nitish Rana) है तो वहीं, हिम्मत सिंह (Himmat Singh) नई दिल्ली टाइगर्स का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: CPL 2025, SKNP vs GAW 2nd Match 1st Inning Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के सामने रखा 154 रनों का टारगेट, आंद्रे फ्लेचर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

फिलहाल नितीश राणा की कप्तानी वाली वेस्ट दिल्ली लायंस प्वॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है. वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम ने इस सीजन में अब तक पांच मैच खेले हैं. इस दौरान वेस्ट दिल्ली लायंस की टीम को महज दो मैच में जीत और तीन में हार मिली है. पिछले मैच जीतकर टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है और वे अपनी जीत की लय बनाए रखना चाहेंगे. वहीं, नई दिल्ली टाइगर्स ने टूर्नामेंट में अब तक पांच मैच खेले हैं. इस दौरान नई दिल्ली टाइगर्स की टीम ने एक जीत और चार हार दर्ज की है. नई दिल्ली टाइगर्स प्वॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर हैं और इस मुकाबले में जीत हासिल कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (WDL vs NDT Head To Head)

दिल्ली प्रीमियर लीग में वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के बीच अबतक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया हैं. वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम नई दिल्ली टाइगर्स की टीम पहली बार एक दूसरे से टकराएंगी.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रशंसक काफी उत्साहित हैं, ऐसे में टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी पर टेलीकास्ट: फिलहाल, DPL 2025 का कोई भी मैच भारत में किसी भी टीवी चैनल पर टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

वेस्ट दिल्ली लायंस: कृष यादव (विकेटकीपर), अंकित कुमार, नितीश राणा (कप्तान), आयुष दोसेजा, मयंक गुसाईं, रितिक शौकीन, तिशांत डाबला, भंगवान सिंह, मनन भारद्वाज, शुभम दुबे, लक्ष्मण.

नई दिल्ली टाइगर्स: ध्रुव कौशिक, शिवम गुप्ता, हिम्मत सिंह (कप्तान), केशव दलाल (विकेटकीपर), पार्थ बाली, वैभव रावल, दीपक पुनिया, राहुल चौधरी, पंकज जसवाल, पियाश छिकारा, प्रिंस यादव.

नोट: वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम नई दिल्ली टाइगर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.