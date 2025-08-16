CPL 2025, SKNP vs GAW 2nd Match 1st Inning Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के सामने रखा 154 रनों का टारगेट, आंद्रे फ्लेचर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

St Kitts and Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors, Caribbean Premier League 2025 2nd Match 1st Inning Scorecard: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज़ हो गया हैं. टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आज यानी 16 अगस्त को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे (Warner Park, Basseterre, St Kitts) में खेला जा रहा हैं. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम ने इस सीजन में जीत के साथ आगाज किया हैं. इस सीजन में गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की अगुवाई इमरान ताहिर (Imran Tahir) कर रहे हैं. जबकि, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की कमान जेसन होल्डर (Jason Holder) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: Cricket Match Schedule For Today: 16 अगस्त को AUS बनाम SA मैच समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 26 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा.

पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 153 रन बनाई. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से आंद्रे फ्लेचर ने सबसे ज्यादा 60 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान आंद्रे फ्लेचर ने 41 गेंदों पर एक चौके और पांच छक्के लगाए. आंद्रे फ्लेचर के अलावा ज्यद गूली ने नाबाद 24 रन बनाए.

दूसरी तरफ, गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स को ड्वेन प्रिटोरियस ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की ओर से ड्वेन प्रिटोरियस ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. ड्वेन प्रिटोरियस के अलावा कप्तान इमरान ताहिर ने दो विकेट चटकाए. गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 154 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेंगी.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 36 रन बोर्ड पर जड़ दिए. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की टीम ने 15 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से एलिक अथानाज़े ने सबसे ज्यादा नाबाद 37 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान एलिक अथानाज़े ने 28 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. एलिक अथानाज़े के अलावा एविन लुईस ने 25 रन बटोरे.

वहीं, एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम को ओबेद मैककॉय ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की ओर से रहकीम कॉर्नवाल ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. रहकीम कॉर्नवाल के अलावा ओबेद मैककॉय और एएम ग़ज़नफ़र ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की बल्लेबाजी: 153/9, 20 ओवर (आंद्रे फ्लेचर 60 रन, एविन लुईस रिटायर्ड हर्ट 4 रन, काइल मेयर्स 7 रन, रिले रोसौव 12 रन, एलिक अथानाजे 9 रन, जेसन होल्डर 7 रन, जेड गूली नाबाद 24 रन, अब्बास अफरीदी 10 रन, नसीम शाह 2 रन, फजलहक फारूकी 0 रन और वकार सलामखिल नाबाद 1 रन.)

गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स की गेंदबाजी: (ड्वेन प्रिटोरियस 3 विकेट, शमर जोसेफ1 विकेट, रोमारियो शेफर्ड 1 विकेट, इमरान ताहिर 2 विकेट और गुडाकेश मोती 1 विकेट).

