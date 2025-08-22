BPH-W vs WEF-W, 24th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Birmingham Phoenix Women vs Welsh Fire Women, 24th Match The Hundred 2025 Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 24वां मुकाबला आज यानी 22 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह छठवां मुकाबला हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का अब तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की अगुवाई एलिस पेरी (Ellyse Perry) कर रहीं हैं. जबकि, वेल्श फायर महिला की कमान टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: AUS vs SA 2nd ODI 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 278 रनों का लक्ष्य, मैथ्यू ब्रेट्ज़के और ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली उपयोगी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम इस सीजन में पांच मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम को महज एक मुकाबले में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में चार अंकों के साथ बर्मिंघम फीनिक्स महिला सातवें पायदान पर हैं. दूसरी ओर, वेल्श फायर महिला अब तक इस सीजन में पांच मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, चार मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. वेल्श फायर महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर हैं. वेल्श फायर महिला की टीम का नेट रन रेट -1.171 है. आज के मुकाबले वेल्श फायर महिला की टीम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (BPH-W vs WEF-W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. लंबर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, वेल्श फायर महिला की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. आज के मुकाबले में वेल्श फायर महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 24वां मुकाबला बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 24वां मुकाबला आज यानी 22 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (The Hundred 2025 Live Telecast In india)

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (The Hundred 2025 Live Streaming In india)

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बर्मिंघम फीनिक्स महिला (BPH-W Likely Playing XI): जॉर्जिया वोल, एम्मा लैंब, मैरी केली, एलिसे पेरी (कप्तान), एमी जोन्स (विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, आइल्सा लिस्टर, एम अर्लॉट, मेगन शुट्ट, मिल्ली टेलर, हन्ना बेकर.

वेल्श फायर महिला (WEF-W Likely Playing XI): किरा चैथली, जॉर्जिया रेडमायने (विकेटकीपर), कॉर्डेलिया ग्रिफ़िथ, ग्रेस हैरिस, डेनिएल गिब्सन, चार्ली नॉट, इस्सी वोंग, चार्लोट डीन (कप्तान), सारा ग्लेन, ईवा ग्रे, तारा नॉरिस.

नोट: बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.