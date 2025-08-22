BPH vs WEF, 24th Match The Hundred 2025 Edgbaston Pitch Report And Weather Update: एजबेस्टन में बर्मिंघम फीनिक्स के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या वेल्श फायर के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Birmingham Phoenix vs Welsh Fire, 24th Match The Hundred 2025 Edgbaston Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 24वां मुकाबला आज यानी 22 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह छठवां मुकाबला हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का अब तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स की अगुवाई लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) कर रहीं हैं. जबकि, वेल्श फायर की कमान टॉम एबेल (Tom Abell) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: BPH vs WEF, 24th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल बर्मिंघम फीनिक्स महिल की टीम इस सीजन में पांच मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को महज दो मुकाबले में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ बर्मिंघम फीनिक्स पांचवें पायदान पर हैं.

दूसरी ओर, वेल्श फायर अब तक इस सीजन में पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान वेल्श फायर की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, चार मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. वेल्श फायर की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर हैं. वेल्श फायर की टीम का नेट रन रेट -0.915 है. आज के मुकाबले वेल्श फायर की टीम बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (BPH vs WEF Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. लंबर्मिंघम फीनिक्स की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, वेल्श फायर की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. आज के मुकाबले में वेल्श फायर की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट (Edgbaston Pitch Report)

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 24वां मुकाबला आज यानी 22 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. एजबेस्टन में विमेंस हंड्रेड मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 123 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों का औसत घटकर सिर्फ 103 रन रह गया है. पिच गेंदबाज़ों को मदद करती है, ख़ासकर जब किसी स्कोर का बचाव करते समय. इस मैदान पर केवल 30% मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 70% पहले गेंदबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं. एजबेस्टन में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है और उन्होंने पिछले 10 मैचों में 74 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनरों ने सिर्फ 25 विकेट लिए हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

बर्मिंघम के मौसम का हाल (Birmingham Weather Update)

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 24वां मुकाबला आज यानी 22 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. बर्मिंघम में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान, 52% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 10% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बर्मिंघम फीनिक्स: विल स्मीड, बेन डकेट, जो क्लार्क (विकेटकीपर), लियाम लिविंगस्टोन (कप्तान), जैकब बेथेल, लुइस किम्बर, बेनी हॉवेल, क्रिस वुड, एडम मिल्ने, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट.

वेल्श फायर: टॉम एबेल (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), टॉम कोहलर-कैडमोर, स्टीवन स्मिथ, ल्यूक वेल्स, सैफ ज़ैब, पॉल वाल्टर, क्रिस ग्रीन, डेविड पायने, अजीत डेल, मैट हेनरी.

नोट: बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.