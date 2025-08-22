Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? एजबेस्टन में बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Birmingham Phoenix vs Welsh Fire, 24th Match The Hundred 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 24वां मुकाबला आज यानी 22 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह छठवां मुकाबला हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का अब तक निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स की अगुवाई लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) कर रहीं हैं. जबकि, वेल्श फायर की कमान टॉम एबेल (Tom Abell) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: South Africa New Record: दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाली बनी दुनिया की पहली टीम

फिलहाल बर्मिंघम फीनिक्स महिल की टीम इस सीजन में पांच मुकाबले खेली हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को महज दो मुकाबले में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ बर्मिंघम फीनिक्स पांचवें पायदान पर हैं. दूसरी ओर, वेल्श फायर अब तक इस सीजन में पांच मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान वेल्श फायर की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, चार मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. वेल्श फायर की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर हैं. वेल्श फायर की टीम का नेट रन रेट -0.915 है. आज के मुकाबले वेल्श फायर की टीम बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (BPH vs WEF Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. लंबर्मिंघम फीनिक्स की टीम ने तीन मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, वेल्श फायर की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. आज के मुकाबले में वेल्श फायर की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि बर्मिंघम फीनिक्स बनाम वेल्श फायर (BPH vs WEF) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेल्श फायर की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.