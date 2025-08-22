South Africa New Record: दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाली बनी दुनिया की पहली टीम

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 22 अगस्त को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 84 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम वाइट वाश से बचना चाहेगी. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Hong Kong Announces Squad For Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप के लिए हांगकांग ने किया अपनी स्क्वाड का ऐलान, बाबर हयात को मिली बड़ी जिम्मेदारी

दक्षिण अफ्रीका की टीम शानदार फॉर्म में हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराकर कोहराम मचा दिया है. दरअसल, दक्षिण अफ्रीका की टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है. पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से करारी शिकस्त दी थी.

अब दूसरे वनडे मैच में भी शानदार जीत दर्ज करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है. दूसरे वनडे मुकाबले में 84 रनों से जीत दर्ज करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वनडे क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है.

दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास

दक्षिण अफ्रीका की की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे सीरीज जीतने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये नौवीं वनडे सीरीज जीत है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे सीरीज जीतने के मामले में दूसरे पायदान पर इंग्लैंड है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 21 वनडे सीरीज खेली गई हैं. इसमें इंग्लैंड की टीम ने आठ बार वनडे सीरीज पर अपना कब्जा जमाया है. वहीं, टीम इंडिया छह सीरीज जीत के साथ तीसरे नंबर पर है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत (कम से कम 3 मैच सीरीज)

दक्षिण अफ्रीका (15 वनडे सीरीज)*- 9 वनडे सीरीज जीती

इंग्लैंड (21 वनडे सीरीज)- 8 वनडे सीरीज जीती

टीम इंडिया (14 वनडे सीरीज)- 6 वनडे सीरीज जीती

श्रीलंका (8 वनडे सीरीज)- 4 वनडे सीरीज जीती

पाकिस्तान (11 वनडे सीरीज)- 4 वनडे सीरीज जीती

वेस्टइंडीज (11 वनडे सीरीज)- 2 वनडे सीरीज जीती

न्यूजीलैंड (14 वनडे सीरीज)- 2 वनडे सीरीज जीती.

दक्षिण अफ्रीका की लगातार पांचवीं वनडे सीरीज जीत

बता दें कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का शानदार प्रदर्शन साल 2016-17 से जारी है. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने लगातार पांचवीं वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है. साल 2016-17 के बाद से यह दूसरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के घर में वनडे सीरीज अपने नाम की है. इससे दक्षिण अफ्रीका की टीम के दबदबे का अंदाजा लगाया जा सकता है.

