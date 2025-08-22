Hong Kong Announces Squad For Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप के लिए हांगकांग ने किया अपनी स्क्वाड का ऐलान, बाबर हयात को मिली बड़ी जिम्मेदारी
हांगकांग(credit: X/@ICC)

Asia Cup 2025: एशिया कप (Asia Cup) का 17वां सीजन सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया हैं. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

यूएई में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए हांगकांग ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में कुल 20 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. टी20 एशिया कप के लिए हांगकांग ने यासिम मुर्तजा को अपनी टीम का कप्तान बनाया है तो वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी स्टार बल्लेबाज बाबर हयात को मिली है.

बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ ग्रुप-बी में हांगकांग

आगामी एशिया कप में हांगकांग की टीम को ग्रुप-बी रखा गया है. इस ग्रुप में हांगकांग के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम भी शामिल है. वहीं हांगकांग ने पहली बार एशिया कप में साल 2004 में हिस्सा लिया था. हांगकांग की टीम अपना पहला मुकाबला ग्रुप-बी में 9 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद दूसरे मैच में हांगकांग का सामना 11 सितंबर को बांग्लादेश से होगा. ग्रुप स्टेज में हांगकांग अपना तीसरा और आखिरी मैच 15 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलगी.

एशिया कप में हांगकांग की टीम का प्रदर्शन (Hong Kong Stats In Asia Cup)

जब साल 2004 में हांगकांग की टीम ने पहली बार एशिया कप खेला था तो वह पहले राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, इससे पहले साल 2008 के एशिया कप में भी हांगकांग की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी. साल 2018 और 2022 के एशिया कप में भी हांगकांग की टीम पहले राउंड के आगे नहीं बढ़ पाई. इस बार हांगकांग की टीम से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है. इस बार बाबर हयात पर सभी की नजरें रहने वाली हैं. बाबर हयात ने अबतक 95 टी20 इंटरनेशनल मैचों खेले है.

9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच आबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. यह तीसरी बार है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा. इस बार एशिया कप में कुल आठ टीमें नजर आएंगी. पहले ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे. इन आठ टीमों को चार-चार की टीमों में दो ग्रुप में बांटा गया है. हर टीम अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी, इसके बाद दोनों ग्रुप की टॉप दो-दो टीमें सुपर 4 में क्वालीफाई करेंगी और बाकी की टीमों का सफर खत्म हो जाएगा. सुपर 4 में पहुंचने वाली सभी टीमें अन्य तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. इसके बाद टॉप दो टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में खिताबी भिड़ंत होगी.

एशिया कप 2025 के लिए हांगकांग टीम का स्क्वाड: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात (उप-कप्तान), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, जीशान अली (विकेटकीपर), शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), मार्टिन कोएट्जी, अंशुमान रथ, एहसान खान, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद एजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, कल्हान मार्क चल्लू, किंचित शाह, आदिल महमूद, अनस खान, अली-हसन, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, हारून मोहम्मद अरशद.