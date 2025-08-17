BPH-W vs LNS-W, 18th Match The Hundred 2025 Edgbaston Pitch Report: एजबेस्टन में बर्मिंघम फीनिक्स के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या लंदन स्पिरिट के गेंदबाजों का बोलबाला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Birmingham Phoenix Women vs London Spirit Women, 18th Match The Hundred 2025 Pitch Report: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 18वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन (Edgbaston) में भारतीय शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की अगुवाई एलिस पेरी (Ellyse Perry) कर रहीं हैं. जबकि, लंदन स्पिरिट महिला की कमान चार्लोट डीन (Charlotte Dean) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: UP T20 League 2025 Full Schedule And Live Streaming Details: आज से शुरू हो रहा हैं यूपी टी20 लीग का महाकुंभ, एक क्लिक पर देखें सभी टीमों का स्क्वॉड, शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी डिटेल्स

लंदन स्पिरिट को ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ एक चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा, जो एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, लेकिन लंदन स्पिरिट अभी भी अच्छी स्थिति में हैं, तीन जीत और सिर्फ एक हार के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर हैं.लंदन स्पिरिट का नेतृत्व ग्रेस हैरिस ने किया है, जिन्होंने इस सीज़न में चार मैचों में 165 रन बनाकर अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है, जबकि उनकी गेंदबाज़ी अब तक थोड़ी हिट या मिस रही है.

दूसरी तरफ, ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत करने के बाद, बर्मिंघम फीनिक्स के लिए यह गिरावट की स्थिति रही है, क्योंकि बर्मिंघम फीनिक्स की टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जबकि एमिली अर्लॉट ने गेंदबाजी का नेतृत्व किया है, उन्हें अपने साथियों से किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं मिला है, जिसके कारण बर्मिंघम फीनिक्स की टीम निराशाजनक प्रदर्शन रहा हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MNR W vs NOS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान लंदन स्पिरिट महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. लंदन स्पिरिट महिला की टीम ने चारों मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स की टीम लंदन स्पिरिट महिला के खिलाफ पहली जीत की तलाश में हैं. आज के मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट (Edgbaston Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 18वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. एजबेस्टन में विमेंस हंड्रेड मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 123 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों का औसत घटकर सिर्फ 103 रन रह गया है. पिच गेंदबाज़ों को मदद करती है, ख़ासकर जब किसी स्कोर का बचाव करते समय. इस मैदान पर केवल 30% मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 70% पहले गेंदबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं. एजबेस्टन में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है और उन्होंने पिछले 10 मैचों में 74 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनरों ने सिर्फ 25 विकेट लिए हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बर्मिंघम फीनिक्स महिला: जॉर्जिया वोल, एम्मा लैंब, मैरी केली, एलिसे पेरी (कप्तान), एमी जोन्स (विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, आइल्सा लिस्टर, एम अर्लॉट, मेगन शुट्ट, मिल्ली टेलर, हन्ना बेकर.

लंदन स्पिरिट महिला: किरा चैथली, जॉर्जिया रेडमायने (विकेटकीपर), कॉर्डेलिया ग्रिफ़िथ, ग्रेस हैरिस, डेनिएल गिब्सन, चार्ली नॉट, इस्सी वोंग, चार्लोट डीन (कप्तान), सारा ग्लेन, ईवा ग्रे, तारा नॉरिस.

नोट: बर्मिंघम फीनिक्स महिला बनाम लंदन स्पिरिट महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.