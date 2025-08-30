SL vs ZIM 2nd ODI 2025, Harare Weather Report: जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे मैच से पहले जानिए कैसा रहेगा हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब का मौसम

Harare Sports Club, Harare

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Harare Weather Report: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का आखिरी मुकाबला 31 अगस्त(रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. जिम्बाब्वे को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कप्तान क्रेग एर्विन पिंडली की चोट के कारण पूरी सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में टीम की कमान सीन विलियम्स संभाल रहे हैं. वहीं, सीनियर खिलाड़ियों में सिकंदर रज़ा और ब्रेंडन टेलर जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम को अहम योगदान देंगे. हालांकि, जिम्बाब्वे को जीत हर हाल में चाहिए, वरना सीरीज़ में क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है. दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे करेगी बाउंस बैक या श्रीलंका करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, मौसम, पिच रिपोर्ट और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, श्रीलंका की टीम पहला मुकाबला रोमांचक अंदाज़ में जीत चुकी है. मेज़बानों ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 298 रन बनाए, और रन चेज़ के दौरान सिकंदर रज़ा अर्धशतक लगाकर जिम्बाब्वे को मज़बूत स्थिति में ले जा रहे थे. लेकिन दिलशान मदुशंका की आखिरी ओवर में हैट्रिक ने श्रीलंका को महज़ सात रनों से जीत दिला दी. अब लंकेन लायंस रविवार को सीरीज़ में क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे.

हरारे का मौसम रिपोर्ट(Harare Weather Report)

हरारे में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है, जहां तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा. हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच थोड़ी सूखी हो सकती है, जहां तेज गेंदबाजों को नई गेंद से असमान उछाल और हल्की मूवमेंट मिल सकती है, वहीं स्पिनरों को भी कुछ पकड़ हासिल होगी. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाना आसान होता जाएगा.