SL vs ZIM 2nd ODI 2025 Preview: दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे करेगी बाउंस बैक या श्रीलंका करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, मौसम, पिच रिपोर्ट और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Preview: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का आखिरी मुकाबला 31 अगस्त(रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. जिम्बाब्वे को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कप्तान क्रेग एर्विन पिंडली की चोट के कारण पूरी सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. उनकी गैरमौजूदगी में टीम की कमान सीन विलियम्स संभाल रहे हैं. वहीं, सीनियर खिलाड़ियों में सिकंदर रज़ा और ब्रेंडन टेलर जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम को अहम योगदान देंगे. हालांकि, जिम्बाब्वे को जीत हर हाल में चाहिए, वरना सीरीज़ में क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है. श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराकर सीरीज़ में बने 1-0 से बढ़त, दिलशान मदुशंका ने चटकाएं 4 विकेट, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

दूसरी ओर, श्रीलंका की टीम पहला मुकाबला रोमांचक अंदाज़ में जीत चुकी है. मेज़बानों ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 298 रन बनाए, और रन चेज़ के दौरान सिकंदर रज़ा अर्धशतक लगाकर जिम्बाब्वे को मज़बूत स्थिति में ले जा रहे थे. लेकिन दिलशान मदुशंका की आखिरी ओवर में हैट्रिक ने श्रीलंका को महज़ सात रनों से जीत दिला दी. अब लंकेन लायंस रविवार को सीरीज़ में क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकार्ड्स (ZIM vs SL Head to Head Records): जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच अब तक 65 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें जिम्बाब्वे ने 12 बार जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका ने 50 मैच जीते हैं। 3 मुकाबले टाई या बिना नतीजे के रहे हैं. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे 23 फरवरी 1992 को खेला गया था, जबकि सबसे हालिया मैच 29 अगस्त 2025 को हुआ.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे के लिए प्रमुख खिलाड़ी (ZIM vs SL Key Players To Watch Out): जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सीन विलियम्स, सिकंदर रज़ा और ब्रेंडन टेलर अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. वहीं श्रीलंका के लिए चरित असलंका, कुसल मेंडिस और दिलशान मदुशंका पर निगाहें होंगी, जिन्होंने पहले मैच में आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर टीम को जीत दिलाई थी.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका मिनी बैटल्स (ZIM vs SL Mini Battles): सिकंदर रज़ा बनाम दिलशान मदुशंका की टक्कर इस मुकाबले में देखने लायक होगी. वहीं, जिम्बाब्वे के तेज़ गेंदबाज़ ब्लेसिंग मुज़ाराबानी और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज़ पथुम निसंका के बीच की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका दूसरा वनडे 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दूसरा वनडे 31 अगस्त( रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस 12:30 PM को होगा.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका सीरीज़ का प्रसारण भारत में टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. फैंस इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, बेन करन, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सीन विलियम्स (कप्तान), सिकंदर रज़ा, वेस्ली मधेवेरे, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारा्वा, ब्लेसिंग मुज़ाराबानी, ट्रेवर ग्वांडु

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसंका, निशान मदुशका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका (कप्तान), जनिथ लियानागे, कमिंदु मेंडिस, दुष्मंथा चमीरा, महीश तीक्षणा, असीथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका